新北市珠蔥正當季 開啟「Fun鬆蔥電」小旅行

新北珠蔥鮮嫩，今年除了精彩珠蔥主題小旅行外，還有展售會、五星廚藝教室、27家合作餐廳優惠等。 圖：新北市政府農業局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北最具代表性的春季蔬菜珠蔥進入盛產季，入口鮮嫩清甜又多汁，是春季不能錯過的限定美味，日前市長侯友宜出席新北珠蔥記者會，為今年「新北珠蔥」揭開序幕，除了有精彩珠蔥主題小旅行外，還有展售會、五星廚藝教室、27家合作餐廳優惠等，新北市農業局邀遊客來一場觸動內心的美食旅遊體驗。

今年結合產地、食材以及在地生活體驗、美食文化所推出的「Fun 鬆蔥電」小旅行，由深坑手作職人帶領體驗自製豆腐，再至平溪下田採摘珠蔥，還可以在古色古香的茶館了解茶藝文化，最後品嘗獨具特色的珠蔥料理、感受瀰漫周圍點點螢光的浪漫景色，一齊放天燈祈願美夢成真，優惠價每位只要799元（原價每位1,300元），共5梯次（4/27、4/28、5/1、5/4、5/5）。

▲日前「新北珠蔥」記者會為各項活動揭開序幕。 圖：新北市政府農業局／提供

記者會中也簽訂公益回饋計畫，將珠蔥餅乾及珠蔥水餃2%銷售收益捐助給唐氏基金會。新北市長侯友宜表示，「新北珠蔥」展現出新北市農業所具備的多功能性，透過農產商品化及產業合作，將在地經濟進行多元串聯以創造產值，農業作為社會的基本，其環境保護、社會責任、公司治理（ESG）的實踐是農業永續發展不可或缺的一環。平溪區農會積極參與農業 ESG 計畫，透過捐贈珠蔥餅乾及珠蔥水餃2%銷售收益，聚焦於「責任生產、社會回饋和善的循環」，達到聯合國永續發展目標（SDGs）永續城鄉、責任消費及生產及多元夥伴關係等目標，期望能喚起更多企業機構的參與，以共同回應現代社會對永續發展的迫切需求。

▲今年再度推出珠蔥主題廚藝教室。 圖：新北市政府農業局／提供

今年持續與台北凱達大飯店合作，即日起至5/31推出春季綺麗盛宴「春日蔥滿幸福」，由平溪產地直送新鮮珠蔥為主角設計的「椒麻珠蔥小酥肉」、「燻香臘肉炒珠蔥」、「白灼珠蔥銀魚羹」、「珠蔥千層胡椒餅」，則是完美展現了珠蔥百搭且多變的風貌；也首度推出用平溪珠蔥特製的「蔥香鹹蛋糕」，在戚風蛋糕體上，撒入平溪產地直送的翠綠珠蔥，夾層抹上美乃滋與肉鬆，每份只要380元。往年叫好叫座的「蔥食．充實」五星廚藝教室，今年也再度推出，定於4/22及4/29，每一梯次20人，由主廚親自示範傳授3道珠蔥主題料理及DIY蔥香蛋糕，授課完可直接享用佳餚，原價1,200元的課程活動現在報名只要600元，跟著五星主廚學做蔥食料理，度過充實有趣的一天。

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