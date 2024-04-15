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不輸秘境！搭捷運直達「北投富士櫻大道」浪漫盛開 沿線7站點「300株櫻花廊+洋紅風鈴木和青梅」一次收

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北市政府工務局提供
圖／台北市政府工務局提供

捷運旁賞櫻步道！正值「富士櫻」盛開期，捷運淡水沿線多達約300株的富士櫻陸續綻放，還能順遊奇岩4號綠地，把「洋紅風鈴木、青梅」景緻一網打盡。誰說賞花都要找秘境，搭捷運就能直達都市花廊！

捷運石牌站旁富士櫻。圖／台北市政府工務局提供
捷運石牌站旁富士櫻。圖／台北市政府工務局提供

捷運石牌站旁富士櫻。圖／台北市政府工務局提供
捷運石牌站旁富士櫻。圖／台北市政府工務局提供

步入四月天的台北市季節限定「富士櫻」正開放，沿著捷運淡水線線形公園就能看到一整條延綿櫻花廊，從士林劍潭國小對面、芝山站、過東華橋、經明德站、石牌站、唭哩岸站等一路向北到西安橋側，約300株富士櫻盛放比美，有如置身國外的獨特愜意氛圍。

捷運石牌站旁富士櫻。圖／台北市政府工務局提供
捷運石牌站旁富士櫻。圖／台北市政府工務局提供

圖／台北市政府工務局提供
圖／台北市政府工務局提供

而在花況最佳的劍潭國小對面、石牌捷運站體旁及東陽街北側還能一覽少量「吉野櫻、墨染櫻」交織的浪漫美景。走過北投西安橋，再往清江國小旁的奇岩4號綠地，還有一排盛開中的16株「洋紅風鈴木」，以及25株結實累累的梅花樹，勾勒出望梅止渴的真實意境。

北投線形公園有少量吉野櫻。圖／台北市政府工務局提供
北投線形公園有少量吉野櫻。圖／台北市政府工務局提供

奇岩4號綠地「洋紅風鈴木」。圖／台北市政府工務局提供
奇岩4號綠地「洋紅風鈴木」。圖／台北市政府工務局提供

奇岩4號綠地「洋紅風鈴木」。圖／台北市政府工務局提供
奇岩4號綠地「洋紅風鈴木」。圖／台北市政府工務局提供

由於春日花期不定，建議可以盡早安排行程，把握最後的賞櫻良機，也可順道加入追花清單，每年都能走一遭。

劍潭國小對面捷運線形公園富士櫻。圖／台北市政府工務局提供
劍潭國小對面捷運線形公園富士櫻。圖／台北市政府工務局提供

東陽街北側富士櫻。圖／台北市政府工務局提供
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