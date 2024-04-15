不輸秘境！搭捷運直達「北投富士櫻大道」浪漫盛開 沿線7站點「300株櫻花廊+洋紅風鈴木和青梅」一次收

大家好，我是宋蘋恩，我從小在基隆的七堵長大、就連大學也還是在基隆就讀，可說是土生土長的基隆人。入社會後，雖然演藝工作多在台北居多，但因為從小跟家人感情好、直到前幾年我都還維持每天台北基隆來回的 “通勤”生活呢。 今年年初因為公司業務的拓展，我增加許多在基隆工作的機會，真的是讓我超級開心的！我一直以身為基隆人自豪，也希望透過在基隆的工作同時、可以分享更多基隆在地好吃、好玩給粉絲以及udn讀者們。

2024-04-11 10:00