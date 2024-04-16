2024新北市客家桐花祭來了！ 「賞桐小旅行」開放報名

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024新北市客家桐花祭」活動即將繽紛登場，今年串聯土城區、三芝區、鶯歌區、瑞芳區、深坑區、石碇區及新店區等7個區公所，共同舉辦61梯次賞桐小旅行，4/15 (一) 12:00開放報名，體驗雪白的桐花紛飛飄落，感受美麗的五月雪盛開景致。

▲三芝三生步道桐花地毯（圖為2022年花況）。 圖：新北市政府客家事務局／提供

今年活動以「桐樹下食∞茶當鬧熱」為主軸，在桐花樹下一起品味客家美食、一起喝茶，氣氛熱鬧幸福，遊客可相約踏青，同遊山林欣賞落英繽紛，在桐樹下相互分享客家美味小點心，飲客家特色茶，享受山林間的悠閒與愜意，一路上說說鬧鬧，在桐花的相伴下，凝聚加深彼此間的情誼。

土城區將在4/27於五路財神廟旁盛大舉行「2024新北市客家桐花祭」開幕式，為今年的活動揭開序幕，活動現場搭配在地特色市集及豐富的舞台表演，展現出土城在地熱情及客家藝文特色。同時，各區特色賞桐小旅行也隨之展開，只要上網報名，錄取者即可參加。

▲鶯歌山水步道眺望鳶山桐花盛開（圖為2023年花況）。 圖：新北市政府客家事務局／提供

今年賞桐小旅行時間自4/27~5/5期間舉行，共有7條路線，計61梯次。

★ 4/27至4/28 土城區：「桐遊土城愛玩客」桐花記憶之旅，自清溪步道而上，至桐花公園有桐花彩繪活動，再沿著賞螢步道慢步而行，沿途尋找記憶中與桐花邂逅的感動。

★ 4/27 三芝區：「一桐旅行趣」山海有約之旅，步道沿途桐花遍布，拾級而上至橫山國小進行桐傘彩繪，休憩過後前往文化彌勒佛院，最後抵達海上平台俯瞰壯闊海景，美不勝收。

★ 4/27 鶯歌區：「桐遊鶯歌樂陶陶」食農之旅，於山水步道眺望鳶山桐花盛開，在鶯歌農場有客家藝文表演、美食與陶藝DIY，還有蔬菜採摘的有機農業體驗。

★ 4/28 上午 瑞芳區：「春日桐花宴」探尋古蹟之旅，在四角亭火車站附近的吉安宮集合，造訪四腳亭砲台及上天粗坑口梅窯遺址，步道上布滿白色桐花，綿延不絕；同日下午吉安宮還有市集。

★4/28 下午 深坑區：「萬福悠桐－輕旅深坑」豆腐文化之旅，於萬福生態公園，在桐花圍繞下，觀賞客家藝文表演及客家特色文物，還有桐扇彩繪及趣味闖關等。

★5/04 石碇區：「桐花稼期 花落石碇」淡蘭尋幽之旅，走訪石碇之心、石碇老街，在淡蘭藝文館DIY體驗手作樂趣，接著深入淡蘭古道與淡蘭吊橋尋幽訪勝，探尋石碇桐花稼期。

★5/05 新店區：「花見新店－桐遊二叭子」原生植物園森呼吸之旅，在二叭子植物園有許多客家展演與茶食攤位，還有舉辦桐樂會闖關活動，不僅可體驗DIY，也能沐浴在芬多精中，於蝴蝶步道欣賞桐花美景。

除此之外，每條路線皆安排專業導覽人員進行導覽解說，每人費用100元至300元不等，歡迎遊客上網報名參加。另外，還可參加「賞桐旅行愛食∞茶」抽獎活動，於活動當天與客家美食或客家茶飲合照，在FB留言分享活動心得，即可參加抽獎，詳細路線資訊、活動內容及報名方式請至「2024新北市客家桐花祭」官網查詢。

▲瑞芳山林步道近四腳亭砲台遺址（圖為2022年花況）。 圖：新北市政府客家事務局／提供

為顧及無法參加賞桐小旅行的民眾，規劃2檔線上的抽獎活動，4/8~5/5「賞桐美食愛分享」，創意小點不藏私，在FB留言與我們分享創意客家美味食譜，就獲得抽獎資格；4/18~5/5「賞桐景點愛自拍」，到土城區、三芝區、鶯歌區、瑞芳區、深坑區、石碇區及新店區指定之打卡點，自拍上傳至FB留言，也可參加抽獎。抽獎活動辦法、打卡點、獎品、得獎資訊等，請密切留意「新北市客家局」FB及IG掌握最新消息。新北市山林生態豐富，各地區獨具特色，在4月至5月桐花盛開的季節，不妨走入山林，遠離塵囂，感受五月雪的魅力，試著自己動手做客家點心，準備客家飲品，來一場客家文化之旅。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野