再訪台北高水準深夜食堂！炭火直烤串燒配點小酒就是最愉快的夜晚

最近去台北找一個跟我一樣熱愛出國旅遊的老友敘舊聊天，因為我們今年都有安排要去日本玩，所以聚餐地點也挑選了一間日式氛圍濃厚而且餐點也夠有水準的居酒屋，那就是我之前曾經去吃過一次的「老菘田居酒屋」，之前來用餐的時候就對他們純熟的炭火燒烤技術跟秘製的醬料留下非常好的印象，所以跟朋友約在這邊用餐絕對可以算是不踩雷的安全名單啦！

如果你們像我一樣是搭捷運前來的話，從南京三民站3號出口步行過來只要3~5分鐘而已，過個大馬路就到了。（開車的話在南京三民站後方可以找到幾個停車場）

若習慣搭公車的話，店門口旁邊就是「南京公寓」的站牌，53、204、306、307、668、711號的公車都可以搭來喔～

我記得兩、三年前來這裡用餐時的門口黑板的優惠是「只要持5倍券來消費就可以享有Orion生啤酒買3送1」，不過現在老闆越來越大方，你什麼券都不用帶就直接可享「Orion生啤酒買2送1」了，愛喝沖繩生啤的朋友可以喝得很盡興～

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

店內環境滿滿都是日式風格的元素，燈光也讓人很放鬆，有種真的置身於日本的居酒屋的感覺。

除了兩人跟四人的座位以外，這裡也有適合六人、八人用餐的座位（甚至可以併桌成更大桌），不過強烈建議要先提早打電話訂位比較保險，尤其是人數比較多的時候。

當天我有拍到這些空景照是因為我是那天剛開始營業就入內的第一組客人，其實那天18:30~19:00之後就一直有客人絡繹不絕入內，真的深受台北上班族們的親睞說。

自己一個人偶爾下班想小酌的話也可以考慮坐在吧檯區的座位，欣賞一下師傅們燒烤時的英姿～（認真的男人最帥氣）

這次跟朋友兩個人點了這樣一桌，主食是中間那盤鮭魚炒飯，然後他們的串燒真的很美味，所以我們點了好幾種各式各樣的，再搭配酥炸一口蟹跟花魚一夜干，吃完以後滿足到不行。

【春來正逢好時蜂蜜梅酒 180元＆白蘭地梅酒 200元】

雖然清爽的Orion生啤酒有買二送一的優惠，非常吸引人⋯⋯但我跟朋友當天更想來一點酸酸甜甜的日式梅酒，這兩支前者是青森的酒造所釀製，清爽又帶點微微的蜂蜜香甜感，後者喝下去其實跟一般梅酒差不多順口，但尾韻感受得到白蘭地的醇厚感，味道很有深度。

【鮭魚炒飯 180元】

「鮭魚炒飯」還蠻大一份的，一上桌就讓我們覺得香氣撲鼻，感覺帶有「鑊氣」，色澤也十分誘人，實際吃起來的口感很粒粒分明，而且米粒還帶著些許Q度，是我喜歡的口感。

鮭魚肉的部份質地比較細，都均勻地跟炒飯拌在一起了，所以每口咀嚼時都能感受到鮭魚的香氣，我跟朋友吃了都讚不絕口～

【鹽蔥雞腿串 150元＆明太子雞腿串 170元】

先看到的是雞肉類的炭火串燒，以上都是兩串為一份的定價。

「鹽蔥雞腿串」經過炭火的洗禮以後，皮香肉嫩，搭配上爽口的鹽蔥，每一口咀嚼起來都香氣滿點，我覺得也非常適合下酒。

「明太子雞腿串」的雞腿口感Q彈可口，裹上一層有厚度的鮮香明太子又拿去炭烤，讓整個濃郁感更上一層樓，有夠令人驚豔的說～

【櫻桃鴨肉串 140元】

因為在其他居酒屋比較少看到所謂的「櫻桃鴨肉串」，所以我們也點了一份來嚐嚐鮮。（140元是一份兩串的價格）

一般印象中感覺比較肥嫩的櫻桃鴨胸，切成薄片再拿去炭烤以後口感十分Q彈有勁，咀嚼時還可以感受到香甜的肉汁，風味相當不錯呢～

【剝皮辣椒牛肉串 150元】

下一份看到的是「剝皮辣椒牛肉串」，雖然感覺比較貴一些（這個一份是一串，不是兩串）...但是烤起來的口感跟風味可以說是我當天心目中排行榜的No.1，所以還是很推薦你們可以點來吃吃看。

有時這種牛肉片烤過頭會變得有點柴，不過當天我咬下去的口感是鮮嫩又多汁，醬香味十足，再搭配微辣的台式剝皮辣椒以及些許蔥花，整個口腔裡各種美好的滋味交織再一起，真的會讓人忍不住多咀嚼個幾下，捨不得太快吞下肚喔！

【培根麻吉卷 130元＆手打軟骨雞肉棒 110元】

再來看到的是感覺有點難拍得好看的「培根麻吉卷」以及「手打軟骨雞肉棒」。

「培根麻吉卷」是以鹹香又略帶嚼勁的培根肉包裹著QQ軟軟的麻糬，咀嚼起來香軟可口，因為麻糬不是甜的口味，所以並不違和，我還蠻喜歡這種滋味的！

「手打軟骨雞肉棒」整條是用雞的絞肉加上軟骨所製成，咀嚼起來有點像日式雞肉丸的口感，醬香味很迷人，然後吃得到碎碎的軟骨口感很加分，沾上一旁特製的味噌蛋黃醬更是對味。

【酥炸一口蟹 180元】

有時候去一些餐廳會吃到酥炸的溪蝦之類的，但當天看到他們有這種「酥炸一口蟹」，就點了一份來試試。

這種小螃蟹經過高溫油炸以後，整個口感都酥脆到不行，完全不用剝殼就可以整隻放進口中咀嚼，跟吃鹽酥雞一樣涮嘴，但又嚐得出螃蟹的鮮甜，深得我心。

【花魚一夜干 320元】

最後一道是「花魚一夜干」，乍看之下好像乾巴巴的，但實際吃起來完全感受得到嫩度跟香氣，本身就帶著開胃的鹹香跟魚肉的鮮美。

上面的魚骨頭非常輕易就可以完整剔除，裡頭也沒什麼暗刺，即使是小朋友也能輕鬆享用唷！擠上點檸檬汁跟搭配旁邊的蘿蔔泥吃起來會更加清爽。

以上就是這次的分享，二訪點了不少一訪時沒吃過的品項，好在每道真的口味都很不錯，後來賓主盡歡，沒讓我在朋友面前丟臉，相信之後一定還會再有三訪跟四訪的，也推薦喜歡下班後到居酒屋小聚、愛吃串燒的朋友可以參考看看喔！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

老菘田居酒屋

地址：台北市松山區南京東路五段282號

電話：(02)2767-9596

營業時間：18:00 ~ 01:00

粉絲團網址：https://www.facebook.com/Oldbbq282

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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