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大小朋友最愛的「夜訪小野柳」4月登場 到台東富岡地質公園探尋寄居蟹

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
夜觀寄居蟹。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
夜觀寄居蟹。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】廣受大、小朋友喜愛的「夜訪小野柳」活動，即將於4/1登場，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）所屬的小野柳自然教室，長年規劃海洋環境教育相關活動，提供各年齡層的遊客與學子參加，辦理超過10年的「夜訪小野柳」更是成為夜間最歡迎的熱門活動之一。

▲富岡地質公園。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲富岡地質公園。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

透過專業的環境教育人員帶領，走在全台唯一「翻轉地質」的東部海岸富岡地質公園內，被層層疊疊的砂岩與珊瑚礁岩所環繞，生態豐富的海岸林相，是園區內動物們的最佳避風港，「夜訪小野柳」活動的主角－陸寄居蟹們，便是生活於這豐富地貌與海岸叢林交織環境下的一員。

▲夜訪小野柳。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲夜訪小野柳。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

除了受大小朋友歡迎的寄居蟹外，富岡地質公園豐富又具特色的海濱植物、海岸地質，在解說老師的導覽過程，都變成了有趣又熱鬧的生物課程，而在天氣良好的夜晚，更是可以一觀無垠的星空，不容錯過！東管處表示「夜訪小野柳」活動不僅充分運用在地觀光資源，以地景、生態及星空為媒介，希望可以打造永續發展及遊客高度回流的體驗觀光，期待為東海岸觀光賦予更多元的意義。

▲寄居蟹吃椰子。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲寄居蟹吃椰子。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

考量園區的生態承載量與遊憩品質，「夜訪小野柳」活動採每日限額預約付費制，相關活動訊息請上「小野柳自然教室」FB粉絲專頁查詢，或參考「夜訪小野柳」網路報名辦法。另有「給寄居蟹一個家」長期募殼活動，遊客或餐廳可捐贈食用後的空螺殼，簡單清洗與包裝後寄至「950台東市松江路一段500號，小野柳自然教室」收即可。

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