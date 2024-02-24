新年祈福順便來賞櫻！ 林口賞櫻必到「竹林寺」 櫻花加廟宇真的很美

春節連假結束了，連假期間是不是怕走春人擠人就索性不想出門，在家當沙發馬鈴薯追劇咧？現在正是適合走春的好時間！北部賞櫻景點不外乎是陽明山平菁街、三芝三山步道、三峽大熊農場⋯⋯等地方。在林口的竹林寺外的花園也是有一片櫻花林可以欣賞哦～林口除了櫻花星巴克外，竹林寺這邊也是很美的。

竹林寺賞櫻位置

新莊林口人應該不會不知道竹林寺在哪，這是一間香火非常鼎盛的廟宇，不管何時都是香客不斷，而這片賞櫻景點就在竹林寺大門外的公園，只要步出廟宇即可看到這美麗的櫻花。

就從竹林寺大門口直行到對面的花園就能欣賞到美麗的櫻花。

雖然竹林寺的櫻花沒有像是三峽大熊櫻花林那滿山滿谷的櫻花林，但取而代之的是更有嚴肅莊嚴的廟宇做襯托。以往櫻花都跟日本比較有關係，這次櫻花與中式廟宇合影，畫面真的也是蠻美的。

在竹林寺外的階梯旁正好有一顆開得正旺盛的櫻花，當天賞櫻時的天氣很好，真的隨便拍隨便美，尤其是櫻花那鮮嫩欲滴的嫩粉花瓣，在陽光的照射下更顯嬌豔。

跟廟宇的石獅子一起拍照也是難得有趣的畫面，這個角度美麗又風趣。

粉嫩色的櫻花將嚴肅的石獅子點綴成花中少女。

我們是在2月中旬前往，正逢又名「緋寒櫻」的台灣山櫻花花期尾端。台灣山櫻花是台灣分布最廣的櫻花樹種，也是全世界比較不需寒冷天候、花色最為濃豔的品種，相較吉野櫻那典雅婉約的花色，緋寒櫻這鮮紅的花色，更讓人喜歡。

預計到了三月將會有一波吉野櫻盛開，屆時應該又會有更美麗的櫻花供大家欣賞。來林口竹林寺除了祈求外，也能欣賞到櫻花，真的是件浪漫的事情，趁天氣不錯時，不訪帶著家人一起前來吧！

竹林山觀音寺

所在地址：244臺灣新北市林口區竹林路325號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 06:00-22:00

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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