2024陽明山花季開跑！櫻花、杜鵑、水仙、紫藤接續綻放 花花世界絢爛滿園

陽明山花季－美麗八重櫻。 圖：臺北市政府工務局公園處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024陽明山花季「花續陽明」已經拉開序幕，今年展期2/7~3/17，為期40天的花季中，早開山櫻花、寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻將接續開放，滿山的杜鵑花也會一起配合盛開，此外還有二二八假期前後在湖山綠地的西洋水仙和三月中的紫藤花，讓陽明山呈現花花世界。

▲2024陽明山花季「花續陽明」，2/7~3/17絢爛登場。 圖：臺北市政府工務局公園處／提供

臺北市長蔣萬安表示，今年的陽明山花季，櫻花盛放，展現出絢爛的美景，這是台北市政府相關單位為了讓市民和遊客每年都能欣賞到這迷人的櫻花海，深切感受陽明山春日的風情，持續努力進行陽明山櫻花的養護工作的成果。陽明山的櫻花不但是臺北市一項重要的觀光資源，更是一項與文化交織的活動，數十年來每年都吸引著大量遊客慕名而來。期許今年的陽明山花季不僅能繼續推動臺北市的觀光發展，更希望能讓更多人深入認識臺北之美。

▲公園內櫻花綻放。 圖：臺北市政府工務局公園處／提供

公園處藍舒凢處長表示，陽明山風景秀麗，旅客絡繹不絕，尤其是每年春天的陽明山花季，更是吸引到國內外的賞花人潮。花季期間亦精心規劃各種活動，串聯起陽明山的歷史、人文與經濟。今年開幕式有幸邀請到華岡藝校舞蹈科的同學，透過他們優美的舞姿和輕盈的動作，呈現精彩的櫻花舞表演，將櫻花的浪漫與美麗詮釋得淋漓盡致。

持續3年的櫻花盃街舞大賽也將於3/2（六）在陽明山花鐘前廣場會舉行，歡迎喜愛街舞的朋友一同來為他們加油!為了讓大眾更親近陽明山上六座藝文館舍－辛亥光復樓、文化大學華岡博物館、陽明山中山樓、陽明書屋、林語堂故居和閻錫山故居，六個館舍配合「花續陽明」的主題，聯袂舉辦「草山百年風華－陽明山館舍串聯活動」，在花季期間，各館舍將推出多樣化的活動，包含辛亥光復樓展覽、集章等各式動靜結合的精彩活動，讓大眾在賞花的同時，更深入了解陽明山的豐富歷史。而辛亥光復樓除了展出六館舍文物外，花季期間還推出了新銳藝術家吳奇娜小姐的靜創作展和陽明山區祖孫畫展。

▲陽明山花季盛開的山櫻花。 圖：臺北市政府工務局公園處／提供

公園處花卉中心宋馥華主任補充，陽明山花季活動從現場到線上，其中櫻花盃街舞大賽已在年輕族群間建立口碑，參賽隊伍具有相當實力，歡迎舞林好手來挑戰!報名時間自1/24（三）~2/21（三），參賽隊伍須以花為主題，巧妙結合花的意象與街舞，打造出多種層次的演出。

除了提供一個讓熱愛跳舞的青少年們相聚、互相交流、共同切磋舞技的機會外，今年的總獎金更是超過10萬元，預料將吸引相當多的優質隊伍參加，歡迎市民朋友們在這個特別的日子裡一同來到陽明公園，為參賽隊伍加油打氣，讓這群熱愛舞蹈的參賽者在舞台上展現光彩熠熠的風采！

整個陽明山花季活動期間，同時推出豐富多彩的活動，其中包括IG美圖大賞、臉書打卡活動抽獎等精彩活動。此外，今年特別舉辦櫻花舞線上活動，邀請專業編舞老師以櫻花的浪漫與優雅為靈感，為陽明山花季編排了一支獨一無二的櫻花舞，展現出陽明山上櫻花的獨特魅力，民眾只要錄製一段跳櫻花舞的影片並在IG上標註「#陽明山花季」、「#櫻花舞」等，即可參與活動抽獎。

現場填寫問卷更會獲得精美的櫻花伸縮識別證帶，而今年成功招募了46家特約店家，只要民眾出示追蹤「陽明山花季」臉書粉絲專頁，即可享有專屬優惠。更多資訊請至「花IN台北」官網查詢。

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