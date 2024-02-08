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在地人不捨！ 信義區松山路35年老店熄燈 「小竹屋日式料理」農曆年前結束營業
35年老店熄燈了！ 在大家都喜氣迎接春節農曆年的到來時，還有餐飲業者落寞的熄燈了，這家位台北市信義區松山路「小竹屋」日式料理，選擇於農曆年前結束營業，在地人發現不捨表示「又少了一家美食」。
有網友在信義區三兩事臉書社團po出照片，並表示「松山路營業35年的小竹屋日式料理，熄燈了，又少了一家美食。」從照片中可以看到店家已於日前掛出熄燈紅布條，上面寫著「由於人手不足、培訓新手不易，2月初農曆年終熄燈，謝謝陪我們渡過3年多疫情及35年的愛護與支持」。
業者指出店家與員工都深深感謝，而在地社團網友紛紛表示不捨「很好吃的老店耶」、「Cp值高又少一間了」、「又是一個歷史的眼淚」、「以前老老闆跟闆娘經營的時候，常常客滿」。
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