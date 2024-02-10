淡水漁人碼頭「高cp值」鍋物！菜盤、火鍋料、冰淇淋吃到飽

位在淡水沙崙路上的【藝釜職人鍋物】，鄰近漁人碼頭，搭輕軌到淡水漁人碼頭站後，走路10分鐘內即可抵達。店內挑高的空間、寬敞的環境以及桌子間間隔出的合適距離，都讓人在用餐的過程中感到舒適且毫無壓迫感。

店內消費方式為先選擇湯底，再點主餐。湯底共有10種選擇，主餐則分為個人鍋及雙人套餐，而蔬食自助吧、白飯、冬粉、丼飯醬汁、醬料、甜湯、飲品、冰淇淋等品項皆為吃到飽，讓大家依照食量自由取用，用餐時間共為90分鐘，讓你盡情享用眼前佳餚！

▲蔬食自助吧提供多款蔬菜和火鍋料。

▲醬料區。

▲豆皮、麵筋球、老油條。

▲讓人不小心多吃兩碗飯的丼飯醬汁。

▲飲料區除了常見的汽水、果汁、無糖冷泡茶，還有楊桃汁、冰沙、熱飲等，另外還有Niseko冰淇淋。

▲熱騰騰的暖心甜湯。

十全藥膳湯底

獨門湯底可是選用多種藥材調配而成，煮滾後藥材香氣瀰散至整個空氣當中，湯頭喝起來溫潤甘醇，清甜滋味讓人難以忘懷！

川香麻辣湯底

嗜辣朋友必點的「川香麻辣湯」以多種香料製成，辣中附有層次，整體香氣濃郁，喜歡吃辣的朋友千萬不要錯過！

香醇牛奶湯底

乳白色的牛奶鍋鍋散發濃濃香氣，入口有著絲滑的口感，加入牛奶與奶油的湯頭醇厚順口，尾韻的香甜從口中蔓延開來，讓人不禁陶醉於其中。

▲海鮮盤內含巴沙魚、小花枝、蛤蜊、白蝦、生蠔。

雙人饗宴

超大份量的雙人饗宴共有30oz的重量級肉品，可以選擇全牛、全豬、以及牛豬三種類型，全牛包含熟成培根牛、草飼低脂牛及安格斯霜降黑牛；全豬附有活菌梅花豬、黑毛豬培根、嚴選松阪豬：牛豬則為熟成培根牛、草飼低脂牛、活菌梅花豬、黑毛豬培根等，巨無霸等級的肉肉戰艦，讓你吃到撐破肚皮！

藝釜海鮮鍋

「藝釜海鮮鍋」不論擺盤、份量都走一個浮誇路線，豐富海鮮食材共包含了草蝦、透抽、鯛魚、蛤蜊、白蝦、鮮蚵等，各種海鮮新鮮飽滿、肥美甘甜，下鍋後滿滿的海味融入湯底，鮮甜口感是老饕們的最愛。

【藝釜職人鍋物】秉持著「忠於食物的原味」，精心研發多款甘醇湯頭，搭配店內高品質的新鮮肉品、海鮮食材，讓饕客們各個吃得講究。為了回饋客人一直以來的支持，品牌目前推出「Google五星好評即贈招待券1張」的活動，想要撿優惠的朋友們，就快打電話訂位吧！





【藝釜職人鍋物】

營業地址：新北市淡水區沙崙路29號

營業時間：平日11:00–14:00、17:00–22:00；假日11:00–22:00

店家電話：0228051587

粉絲專頁：https://bit.ly/3Oh98iT





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