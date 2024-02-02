粉嫩櫻花開啦！台北「文山農場櫻花祭」開跑 不用搭飛機穿和服賞櫻祈福

前陣子的寒流和太陽交疊現身，把山間的櫻花花訊催出來囉！新店的文山農場位於台北郊區，農場中的櫻花盛開，今年特別推出櫻花祭，不用到日本就能換上和服與櫻花合照，另外還有攝影比賽、手作書籤等一系列相關活動，將持續到2/15，過年走春，或帶男友女友過情人節，都能到農場來走走逛逛～

圖／新北市農會文山農場臉書

在文山農場中，種植了富士櫻、八重櫻、山櫻花、吉野櫻，這些嬌客將依序綻放，今年特別推出換上簡易和服跟櫻花拍照的，歡迎大家到場體驗更是舉辦一連串的體驗活動，像是大家參加「30秒攝影大賽」，捕捉到農場一遊的美好回憶，有機會拿到獎金；或是親筆寫下今年的願望、撿拾櫻花花瓣DIY成獨一無二的小卡，來留下春日瀾漫的印象；一系列活動將持續

圖／新北市農會文山農場臉書

在新店烏來風景線上的文山農場，是雙北近郊遊憩的祕密花園，主打在大自然中就能享受到被鳥鳴、花香包圍的悠閒感，記得快點趁櫻花花期上山，感受「一秒到日本」的風景和一連串的活動，賞櫻不用再只去天元宮囉！

新北市農會文山農場 櫻花祭

地址：台灣新北市新店區湖子內路100號

日期：1/22～2/15

入園時間：9：00～17：00