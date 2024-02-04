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北海岸永續輕旅行！ 格上公益日攜手淨灘、和平島生態走讀

聯合新聞網／ 行遍天下
▲不畏風雨！「北海岸島嶼之約─格上公益家庭日」前進金山磺港金青沙灘淨灘撿海廢。
▲不畏風雨！「北海岸島嶼之約─格上公益家庭日」前進金山磺港金青沙灘淨灘撿海廢。

【圖／文：行遍天下】

裕隆集團格上租車「北海岸島嶼之約―格上公益家庭日」，不畏寒流來襲，近90名格上北區同仁參與，風雨生信心，大手牽小手在「金山磺港金青沙灘」淨灘撿海廢，在和平島地質公園探訪生態，歡度結合公益與家庭日的永續輕旅行。

積極推動企業永續的裕隆汽車致力落實ESG，近期再度榮獲2023 TCSA台灣企業永續獎「永續綜合績效獎」、「單項績效─社會共融領袖獎」、「永續報告獎─銀級」3獎項，獲選為2023台灣百大永續典範企業。裕隆汽車集團將深根台灣70年的經驗，結合「創新‧速度‧團隊」的企業文化，發展「誠信治理」、「創新品質」、「永續供應鏈」、「友善職場」、「社會共榮」、「環境保護」6大永續策略，做為企業永續的驅動力。

裕隆集團格上租車秉持集團企業永續、熱心公益、回饋社會的精神，持續推動永續發展及環境保護。數度榮獲《臺灣服務業大評鑑》汽車租賃業金牌獎的格上租車總經理林群盛表示，格上租車自成立以來時刻以顧客為念、創新求變，「閣下至上」不只是一句口號，而是格上租車對消費者的心心念念。格上租車一直以「閣下至上」作為經營理念，感謝所有同仁的努力及付出，讓格上租車連年獲得肯定。而此次的「格上公益家庭日」更是首度結合公益及家庭日活動，透過熱情參與的格上人共同為我們生活的這片土地盡一份心力，在揮汗參與公益活動之餘，同時享受充實又趣味的親子家庭日，聯絡彼此的感情，增加凝聚力。

▲格上租車致力打造友善職場，注重家庭日活動，由總經理林群盛(左3)帶領各部門主管：經營管理處協理廖晉緯(左1)、行政人事管理處協理傅若梅(左2)、財務人資中心協理林炘燕(右3)、長租事業處協理張光宏(右2)、車輛拍賣事業處協理林志偉(右1)熱情參與。
▲格上租車致力打造友善職場，注重家庭日活動，由總經理林群盛(左3)帶領各部門主管：經營管理處協理廖晉緯(左1)、行政人事管理處協理傅若梅(左2)、財務人資中心協理林炘燕(右3)、長租事業處協理張光宏(右2)、車輛拍賣事業處協理林志偉(右1)熱情參與。

　

格上人志工社 致力企業社會責任

除了集團帶頭做公益、環境永續活動，格上租車亦成立「格上人志工社」，2019年展開志工服務活動，懷抱「取之社會、用之社會」的回饋理念，多方面參與企業社會責任CSR相關議題，像是：照顧身心障礙小朋友、關懷陪伴老人、淨灘、山上撿圾垃等活動，並於公司內部規劃各種同仁交流、親子互動學習等活動。

在格上人志工的帶領下，「北海岸島嶼之約─格上公益家庭日」於台北車站集合，首站前往金青沙灘一起做公益淨灘，格上租車為響應新北市環保局「北海岸環境清潔維護認養」活動，今年度選定「金山磺港金青沙灘」為認養海岸線。

格上租車致力打造友善職場的企業文化，前一天才從國外出差回國的格上總經理林群盛亦不缺席家庭日活動，攜家帶眷，展現平易近人的一面。週六適逢寒流來襲，海邊風大雨斜，近90位同仁分成3組，大家領取淨灘工具、穿上雨衣，工作團隊提醒大家撿拾人工海廢物，不撿自然物，並叮嚀大小朋友注意安全。

▲格上租車總經理林群盛偕同眷屬、同仁一起參加公益家庭日淨灘活動。
▲格上租車總經理林群盛偕同眷屬、同仁一起參加公益家庭日淨灘活動。

　

淨灘撿海廢 打造永續海洋環境

在長達400公尺的金青沙灘撿拾海廢，闔家老小無畏風雨，分工合作，塑膠袋、寶特瓶，甚至還有廢棄漁網，死死纏繞著三點蟹和各種海藻、生物，看得大家怵目驚心！親眼見證破壞海洋生態的漁網、塑膠等廢棄物，大夥兒愈撿愈熱血，撿滿一袋又一袋的垃圾、廢棄物，也讓大家更加重視減塑、環保，打造生生不息的永續海洋環境。有專員表示，看到這次超有意義的家庭日結合淨灘公益活動，他立刻報名，淨灘多次的他眼尖撈起廢棄漁網，看到還在吐泡泡、奄奄一息的螃蟹，令人於心不忍！

▲遭廢棄漁網死纏的螃蟹，讓人正視海洋環保的重要性。
▲遭廢棄漁網死纏的螃蟹，讓人正視海洋環保的重要性。

淨灘活動結束後，眾人前往位於北部濱海觀光線上的「台電北部展示館」參觀。依山面海，風景優美的展示館為促進大眾對核能發電的了解而建，本館建坪約900坪，規劃多元互動體驗區，並設有廣達約7700坪的景觀庭園、大草坪風箏坪和景觀生態池。

▲台電北部展示館規劃多元互動體驗區和戶外區，成為親子旅遊好去處。
▲台電北部展示館規劃多元互動體驗區和戶外區，成為親子旅遊好去處。

冬天來到北海岸當然要大啖現流海鮮啦！基隆和平島海產街聚集多家海產店，新鮮肥美的海鮮盛宴，不僅滿足口腹之欲，吃飯配話，更能輕鬆搏感情話家常。歡樂聚餐席間還安排了小驚喜，由總經理林群盛帶領大家為當月壽星慶生、切蛋糕，氣氛溫馨熱鬧。

▲格上家庭日特別安排到基隆和平島海產店享用海鮮大餐。
▲格上家庭日特別安排到基隆和平島海產店享用海鮮大餐。

　

和平島地質公園 走讀永續認證景點

對本次「北海岸島嶼之約─格上公益家庭日」活動報名踴躍，透過交流凝聚同事、眷屬家人們的向心力。格上租車舉辦過各種公益活動，為發揮ESG企業精神，特別邀請格上人和眷屬一起淨灘做環保，並安排走訪亞洲唯一ISO 20121永續認證的國家級景點─基隆「和平島地質公園」，透過專人導覽走讀和平島，認識陸地生態及海岸地質之美。和平島以生態永續、海洋保育的理念，透過導覽及課程的方式與大家溝通，以地質環境為台灣說出地球的故事，讓每個人都有機會更深入認識這塊土地，成為保衛地球的一份子！

▲和平島地質公園以特殊地形聞名，同仁們在導覽老師解說下參觀這座自然的地理教室。
▲和平島地質公園以特殊地形聞名，同仁們在導覽老師解說下參觀這座自然的地理教室。

　

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