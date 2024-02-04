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日式酒食豐富多變！ 「狸貓酒食屋」享用特上生魚片、炸蝦天婦羅 招牌松阪生牛肉必嚐

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

在地經營14年的「狸貓酒食屋」，在傳統之中融入新意，店內裝潢設計與居酒屋相似，牆上畫作及擺飾也極為用心，流露出濃濃的日本風情，環境舒適、菜色美味，讓人來過還想再來！

鮮美無比的鹽烤鯖魚、鮭魚骨，以及烤鹹豬肉、鹽烤海大蝦等菜色，以直火慢烤突顯食材特色，每道都非常適合下酒，令人吃得十分滿足！菜單品項豐富多變，與時令漁貨及菜色相互呼應，每次來店都有不同驚喜！

▲可愛的吉祥物在門口迎賓，歡迎大家的光臨！
▲可愛的吉祥物在門口迎賓，歡迎大家的光臨！

▲日式風情的座位設計，有如置身日本當地。
▲日式風情的座位設計，有如置身日本當地。

▲寬敞歡樂的用餐空間，適合大小團體一同聚餐。
▲寬敞歡樂的用餐空間，適合大小團體一同聚餐。

▲大船入港的磅礡氣勢，猶如生魚片滿戴而歸的樣子。
▲大船入港的磅礡氣勢，猶如生魚片滿戴而歸的樣子。

「特上生魚片」以乘風破浪之姿上桌，氣勢十足的模樣令人相當期待，新鮮現切的旗魚、鮭魚、鮪魚及紅甘，水潤色澤質地飽滿，擁有四種不同口感享受，食感豐富又精彩，挑戰豪華極限！

旗魚熱量較低，低脂肪及膽固醇亦能減少人體負擔，是生魚片的最佳選擇；鮭魚富含EPA、DHA營養成份高，生食熟食都好吃！

肉質紮實的鮪魚，口感帶著自然甘甜，吃來軟嫩無腥味；紅甘嫩中帶勁，獨特的清甜滋味，讓人越吃越涮嘴！

▲旗魚、鮭魚、鮪魚及紅甘，四種口感一次滿足！
▲旗魚、鮭魚、鮪魚及紅甘，四種口感一次滿足！

▲和風松阪生牛肉以新鮮食感取勝，口感令人驚艷！
▲和風松阪生牛肉以新鮮食感取勝，口感令人驚艷！

除了招牌菜色之外，冷物料理也相當受歡迎，像是佃煮日本黑豆、煙燻和風豬、五味軟絲等等，食材多元、調味適中，與主食搭配更能突顯特色，其中「和風松阪生牛肉」更是來此必嚐！

「和風松阪生牛肉」精選上等部位切片，沾點醬料直接生食即可，松阪油花分佈十分細緻，加入雞蛋增添滑順口感，柔軟自然的嚼勁，給予肉質充沛活力，將牛肉原味發揮極致。

▲生牛肉加入雞蛋讓口感更滑順，柔軟又美味！
▲生牛肉加入雞蛋讓口感更滑順，柔軟又美味！

▲炸蝦天婦羅，薄薄的麵衣吃起來格外酥脆。
▲炸蝦天婦羅，薄薄的麵衣吃起來格外酥脆。

香脆可口的「炸蝦天婦羅」，包含炸蝦、四季豆、芋頭片等食材，以精準的火候掌控，炸至外觀呈現金黃色，吃起來不但脆度加倍，而且爽口不油膩，不同以往的天婦羅質感，只有在此吃得到！

「中卷明太子」以新鮮肥美的中卷為基底，加上明太子、美乃滋一起烘烤，特有的鮮甜香氣，帶著豐富彈性鮮甜可口，不論佐餐或下酒都非常適合。

令人食慾大開的「酥脆鱈魚條」，流線造型充滿動感，不僅口感酥脆，搭配辛香料更加入味，漂亮外觀結合創意美感，是大家的嚐鮮首選！

▲帶有嚼勁的微甜滋味，是中卷明太子一大特色。
▲帶有嚼勁的微甜滋味，是中卷明太子一大特色。

▲創意結合動感的酥脆鱈魚條，好看又好吃！
▲創意結合動感的酥脆鱈魚條，好看又好吃！

▲道道美味又精緻，食材新鮮看得見！
▲道道美味又精緻，食材新鮮看得見！

承先起後的酒食文化，在舊雨新知的支持下漸漸壯大，「狸貓酒食屋」也不忘回饋大眾，提供最經濟實惠的價格，並持續加強食材品質，讓大家都能賓主盡歡開心又愉快，放鬆享受料理的美好！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康


狸貓酒食屋

商家地址：台北市新生南路一段50-1號1樓

商家電話：(02) 2393-8898

粉絲專頁：https://reurl.cc/WREd1e

營業時間：11:30-14:00 17:30-21:00 (依店家公告)

停車資訊：路邊停車


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牛肉 生魚片 鮭魚

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