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新店「花團錦簇在後巷」！彩繪美牆成打卡熱點

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▲彩繪美化污水接管完成的後巷，打造舒適的優質生活空間。　圖：新北市政府水利局／提供
▲彩繪美化污水接管完成的後巷，打造舒適的優質生活空間。　圖：新北市政府水利局／提供

美化後的後巷成為超夯拍照地點。　圖：新北市政府水利局／提供
美化後的後巷成為超夯拍照地點。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市政府水利局於新店區安和里以「花團錦簇在後巷」為主題，彩繪美化污水接管完成的後巷（安民街344-352號、安民街354號、安和路2段223巷5號、8號、安和路2段229巷5號）。原本骯髒漆黑的後巷，經過色彩妝點，讓你一轉身瞬間來到百花齊放、蝴蝶飛舞的後花園。 水利局表示，後巷經過污水接管並加以彩繪美化後，變得乾淨又衛生，身受里民喜愛，許多里長都紛紛來申請後巷彩繪。

此次彩繪的新店區安和里，因鄰近著名的新店陽光運動公園，春暖花開季節，有河津櫻花盛開，是近年來最夯打卡景點，故藉此以「花團錦簇在後巷」為發想，將向日葵和玫瑰花及飛舞的蝴蝶和藍鵲帶入灰暗的後巷中，為後巷帶來鳥語花香風光明媚的景色。

新店區安和里里長劉淑美說，接管前的後巷，里民時常會堆雜物或是亂停機車、自行車等，但經過彩繪美化，不需要宣導，里民自然而然的去維持社區環境整潔，凝聚了向心力，而且還多了一個能夠聊天、休閒的空間，真是太棒了，希望未來還有機會，繼續爭取申請其他後巷的彩繪，增進社區內生活品質的提升。

▲經過色彩妝點骯贓漆黑的後巷，讓你一轉身瞬間來到神秘的花徑。　圖：新北市政府水利局／提供
▲經過色彩妝點骯贓漆黑的後巷，讓你一轉身瞬間來到神秘的花徑。　圖：新北市政府水利局／提供

水利局長宋德仁表示，污水用戶接管統計至2023年12月底累計接管戶數已超過120萬5,000餘戶，而後巷彩繪也累計完成636條巷弄，民眾配合污水用戶接管，加上里長積極申請後巷彩繪，錦上添花，與民眾一起攜手打造乾淨又舒適的優質生活空間。

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