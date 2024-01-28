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逛燈節順遊臺北！推薦14條「臺北悠遊行」行程

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2024台北燈節將再度展演北門光雕，閃耀西區夜晚。（圖為2020台北燈節）。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
2024台北燈節將再度展演北門光雕，閃耀西區夜晚。（圖為2020台北燈節）。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024台北燈節」將於2/2~3/3分2階段登場，今年會場位於臺北西區，鄰近高鐵、台鐵、機場捷運與臺北捷運等交通樞紐，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）更推薦多條「臺北悠遊行」行程，邀請國內外遊客到西門町賞燈後，運用便捷的大眾運輸安排多日行程，與家人朋友順遊臺北各區景點，帶回豐富的春節回憶。

▲北投溫泉博物館。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲北投溫泉博物館。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局介紹，「臺北悠遊行」特別結合北市12個行政區景點，推出包含半日遊、一日遊及二日遊共14條行程，提供旅客賞燈順遊臺北的旅遊攻略。白天先到臺北各大必遊景點深度探索臺北風光及人文特色，晚上再到西門町燈節會場體驗欣賞絢麗燈組，留下美麗合照與回憶。

▲台北101大樓與信義商圈。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲台北101大樓與信義商圈。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲貓空纜車。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲貓空纜車。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局推薦，台北燈節會場位於捷運北門站至西門站的中華路一帶，旅客可走訪龍山寺、剝皮寮等地探索傳統文化；搭乘捷運往北可到北投，體驗泡湯紓壓放鬆的輕旅行；往東可到著名的東區商圈、台北101及信義商圈，享受全球零時差的購物樂趣及多國美食；往南則可到貓空品茗好茶，呼吸自然山林的芬多精。

▲文化景點_松山文創園區。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲文化景點_松山文創園區。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲文化景點_臺灣基督教長老教會大稻埕教會。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲文化景點_臺灣基督教長老教會大稻埕教會。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局並說，這14條遊程，將燈節場域與城市街廓、商圈及在地特色整合，讓民眾透過臺北便捷密集的大眾運輸系統，以深入親近、探索臺北的景點及文化，藉此帶動燈節的觀光人潮及促進商機，更多遊程詳細內容可至「2024台北燈節」活動官方網站查詢。

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