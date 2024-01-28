三重精緻日料必嘗！嚴選各地新鮮食材 獨門蛋包飯軟嫩上桌

坐落新北三重的「三日月日式料理」身處車來車往的自強路上，老闆憑藉超過十年的日式料理經驗，深感三重缺乏令人回味的日本料理，因此決定在此地開設餐廳，店家以日本食堂作為設計理念，強調明亮的採光和舒適的用餐氛圍，讓客人在品嚐美味的同時，也能享受一段悠閒的時光。

不只是明亮舒適的用餐環境，老闆對於食材選擇也有獨到的見解，堅持只做自己喜愛且精通料理的老闆，從經典的生魚片、壽司、熟丼到風味獨特的肉串，每一道餐點都經過嚴格把控，確保客人可以安心享用。

▲店家菜單。(圖片來源：店家提供)

店家除了選用來自基隆漁港直送的新鮮漁獲，亦採用挪威鮭魚、日本青干、台灣黃鰭鮪魚、台灣大橋越光米等高品質食材，使得每一道料理都能展現最佳風味。

▲將食材整齊排列於冰櫃中。

▲店家熟練地料理食材。

▲綜合生魚片，包含鮪魚、鮭魚、天使紅蝦、干貝等新鮮食材，簡單沾點醬油、芥末，更能凸顯食材的風味。

六貫握壽司

來店不可錯過的首選餐點！店家嚴選干貝、鮪魚、鮭魚、青甘等時令漁獲，透過師傅精湛的刀工，讓魚肉口感更為順口，搭配粒粒分明、口感Q彈的醋飯，每一口都是對味覺的極致享受。

散壽司

嚴選台灣大橋越光米搭配當季漁獲，如鮪魚、鮭魚、魚卵、玉子燒等配料將白飯牢牢覆蓋，最後灑上新鮮蔥花增添氣味，每一口都能感受到食材的鮮美，完整展現了日本料理的精髓。

烤串

除了海鮮以外，店家的肉串更是香味四溢，光聞就叫人口水直流，如明太子雞肉串、柚子胡椒雞肉串等，每一串都是使用當日食材經過細心烹調，鮮嫩多汁的肉質一試就叫人難忘。

▲明太子雞肉串(圖右)、柚子胡椒雞肉串(圖左)。

番茄蛋包飯

老闆自學而成的獨家蛋包飯是一般日料店相對罕見的品項，柔軟的蛋皮包裹著Q彈米飯，並在上頭澆淋酸甜番茄醬，每口都能感受到滿滿幸福。

▲經過烤製呈現原汁原味的午仔魚，外皮變得香酥可口的同時保留了肉質的柔嫩。

▲店內也有販售各式酒類可以搭配享用!!!

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

【三日月日式料理】以其對食材的嚴選、對料理工藝的堅持還有明亮舒適的用餐環境將道地的日本風味完整呈現，下次尋找三重美食時，不妨將這家納入口袋名單吧！。





三日月日式料理

店家地址：新北市三重區自強路5段48號

店家電話：0229885560

營業時間：11:30-14:00，17:00-21:00(周四公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/41S00Xg





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