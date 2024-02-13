你被包圍了！貓奴的療癒天堂「貓谷」貓多到絕對不無聊 花朵鬆餅推薦必點、飲料還能免費續

貓控們必訪！新店一家充滿可愛貓貓的友善餐廳「貓谷」曾在社群引發熱議，不少愛貓人士都慕名前往撸貓，不僅可以吸貓、享受被貓貓們包圍的療癒感外，還有燉飯、鬆餅、炸物等美食可以品嘗，「貓貓餵食秀」更是壯觀，許多去過的網友都直呼「絕對會想要再去第二次」！

圖／貓谷官網

圖／貓谷官網

身為貓奴不能錯過！新北新店的貓貓餐廳「貓谷」擁有超高人氣，店內貓貓真的超級多，緬因貓、布偶貓、英短、加菲貓、波斯貓等統統看得到，老闆本身愛貓養貓，為流浪貓提供溫暖安穩的家。

除了可以和店裡的貓貓們度過美好時光外，餐點部分也不馬虎，點得到炸物拼盤、法式鹹派等，特別是花朵鬆餅受到顧客推薦，飲料還能免費續，有身為貓奴的網友大讚「這間必須給NO.1」、「這裡簡直是個不折不扣的貓天堂」。

圖／摘自Google地圖 網友李靜如

圖／摘自Google地圖 網友Li richard

欲前往的朋友要注意！「貓谷」採預約制，入場費每人500元，其中200元可折抵餐費，同時也能做公益幫助流浪貓，進入店裡記得遵守相關規定，共同愛護這些貓貓才能創造美好的回憶喔！

圖／貓谷官網

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貓谷

地址：新北市新店區雙城路175號之三

營業時間：每週五、六、日11:00-13:30、14:30-17:00、18:00-20:30

官網：貓谷

備註：需滿12歲以上兒童方能入場