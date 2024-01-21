快訊

印度羽賽／直落2拍下陳雨菲 戴資穎勇奪本季首冠

阿富汗傳墜機 疑為俄羅斯註冊飛機、機上6人傷亡不明

街頭狂毆Toyz挨告！網紅「超哥」被控4罪遭移送 5萬元交保

新北「蒔花好綻」迎來櫻花季 山櫻花打頭陣悄然綻放

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
汐止的康誥坑溪畔首波櫻花已開放，1/27及2/3現場更安排農夫市集活動。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供
汐止的康誥坑溪畔首波櫻花已開放，1/27及2/3現場更安排農夫市集活動。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】櫻花不一定只有出國才能看得到，台灣山櫻花遍布範圍最廣、開花較早，已隨著春天的腳步即將到來，而悄然綻放、迎接春天。

▲汐止區康誥坑溪旁櫻花步道溪畔兩側的山櫻花，已搶先盛開。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供
▲汐止區康誥坑溪旁櫻花步道溪畔兩側的山櫻花，已搶先盛開。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

新北市政府綠美化環境景觀處表示，往年位於坪林區大林里一帶的櫻花，總是擔任全市先鋒，以山櫻為櫻花季揭開序幕。近年因為聖嬰現象及暖冬等因素影響下，導致新北市多處櫻花開花時序有變化，如今年第一櫻出現在汐止康誥坑溪，1/27、2/3更有農夫市集可以逛，歡迎遊客一起來趕集，而目前坪林該里沿路上的櫻花已有部分綻放，想觀賞初櫻的遊客們，可以至法務部廉政署廉政研習中心，沿著前方小路往山頭眺望，便能發現點點桃紅的櫻花已攀上枝枒，彷彿為新年迎來一道紅色喜氣。

▲坪林區法務部廉政署廉政研習中心一帶，已可發現點點桃紅的櫻花攀上枝枒，為新年迎來一道紅色喜氣。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供
▲坪林區法務部廉政署廉政研習中心一帶，已可發現點點桃紅的櫻花攀上枝枒，為新年迎來一道紅色喜氣。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

有人說春天是屬於櫻花的季節，新的一年由新北市以山櫻開春打頭陣，另外知名度與話題性更高且深受國人喜愛的三色櫻、昭和櫻、富士櫻及吉野櫻等，預計將在2至3月期間絢爛綻放，粉嫩的色彩將為新北市妝點出專屬的櫻花色系。

景觀處表示，屆時櫻花季期間，各區將「遍地開花」，包含汐止、石碇、金山、三芝、土城及淡水區等地，將舉辦各項應景熱鬧的賞櫻活動，期待已久的愛花同好可以透過 新北蒔花好綻官網 或在臉書搜尋「賞花快報」，即可搜尋到新北最新櫻花花況與情報，在接下來的農曆春節時分更可以徜徉花海中，搭配年節走春感受新春洋溢的喜悅氣息。

▲汐止康誥坑溪畔的山櫻花特寫。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供
▲汐止康誥坑溪畔的山櫻花特寫。　圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

櫻花季 淡水 市集

延伸閱讀

高端合約曝光引各界質疑 侯友宜：政府有責任交代清楚

校園割頸案「乾哥乾妹」看板未申請許可？ 新北不否認

溪崑市場土地利用度低 新北主導開發大樓朝捐社宅前進

汐止康誥坑溪畔現新北第一櫻 多地將於賞櫻季陸續綻放

相關新聞

新北「蒔花好綻」迎來櫻花季 山櫻花打頭陣悄然綻放

【旅奇傳媒/編輯部報導】櫻花不一定只有出國才能看得到，台灣山櫻花遍布範圍最廣、開花較早，已隨著春天的腳步即將到來，而悄然綻放、迎接春天。 新北市政府綠美化環境景觀處表示，往年位於坪林區大林里

被讚爆的古早味！「神級爆餡草仔粿」甜鹹口味都滿分 部落客吃到直呼：這輩子吃過最好吃

喜歡古早味要看！台中清水有家手工米食點心專賣，堅持傳統的同時不忘創新，超人氣「草仔粿」餡料超實在，好吃到讓部落客直言是「這輩子吃過最好吃的...

一人也可吃的酸菜魚！ 台北公館「老鉄沒毛病酸菜魚」 嚐起來就是酸爽

udn走跳美食／水晶 公館的「老铁沒毛病酸菜魚」是不用呼朋引伴一個人也可吃的酸菜魚，低消一百，要吃什麼麼配料自己選，搭配鮮嫩鱸魚片、娃娃菜，湯頭喝起來就是碗上寫的酸爽無誤！ 老铁沒

台大特色咖啡廳+1！喝咖啡配輕食甜點 順便玩雷諾瓦拼圖 單人也能愜意享受午後時光

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 每次想買拼圖，一想到拚完占空間就有些卻步，前陣子從朋友口中得知台北居然有拼圖咖啡廳，只要點份咖啡、甜點，即可拼圖玩到飽，馬上加入必去清

各國美食一次滿足！六家台北高級Buffet吃到飽懶人包 味蕾饗宴現在出發

台北有著各式各樣的吃到飽，其中一次可以享受到多樣美食的自助餐吃到飽，可以說是饕客們的最愛，每一間都彷彿是一座美味的仙境，等待著你來品味其中的獨特風味。今天，我們將揭開六家台北吃到飽自助餐的神秘面紗，從當地風味到國際美食，每一道菜色都將是味蕾饗宴，一同沉浸在這場繽紛多彩的台北美食冒險中吧！

限時加送莓果氣泡飲！第6間「明水然．樂」插旗板橋

樂多多集團旗下的無菜單鐵板燒餐廳「明水然．樂」，將於1月19日插旗新北板橋，開設品牌第6間分店。為慶祝新店開幕，1月31...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。