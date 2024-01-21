新北「蒔花好綻」迎來櫻花季 山櫻花打頭陣悄然綻放

【旅奇傳媒/編輯部報導】櫻花不一定只有出國才能看得到，台灣山櫻花遍布範圍最廣、開花較早，已隨著春天的腳步即將到來，而悄然綻放、迎接春天。

▲汐止區康誥坑溪旁櫻花步道溪畔兩側的山櫻花，已搶先盛開。 圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

新北市政府綠美化環境景觀處表示，往年位於坪林區大林里一帶的櫻花，總是擔任全市先鋒，以山櫻為櫻花季揭開序幕。近年因為聖嬰現象及暖冬等因素影響下，導致新北市多處櫻花開花時序有變化，如今年第一櫻出現在汐止康誥坑溪，1/27、2/3更有農夫市集可以逛，歡迎遊客一起來趕集，而目前坪林該里沿路上的櫻花已有部分綻放，想觀賞初櫻的遊客們，可以至法務部廉政署廉政研習中心，沿著前方小路往山頭眺望，便能發現點點桃紅的櫻花已攀上枝枒，彷彿為新年迎來一道紅色喜氣。

▲坪林區法務部廉政署廉政研習中心一帶，已可發現點點桃紅的櫻花攀上枝枒，為新年迎來一道紅色喜氣。 圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

有人說春天是屬於櫻花的季節，新的一年由新北市以山櫻開春打頭陣，另外知名度與話題性更高且深受國人喜愛的三色櫻、昭和櫻、富士櫻及吉野櫻等，預計將在2至3月期間絢爛綻放，粉嫩的色彩將為新北市妝點出專屬的櫻花色系。

景觀處表示，屆時櫻花季期間，各區將「遍地開花」，包含汐止、石碇、金山、三芝、土城及淡水區等地，將舉辦各項應景熱鬧的賞櫻活動，期待已久的愛花同好可以透過 新北蒔花好綻官網 或在臉書搜尋「賞花快報」，即可搜尋到新北最新櫻花花況與情報，在接下來的農曆春節時分更可以徜徉花海中，搭配年節走春感受新春洋溢的喜悅氣息。

▲汐止康誥坑溪畔的山櫻花特寫。 圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

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