各國美食一次滿足！六家台北高級Buffet吃到飽懶人包 味蕾饗宴現在出發

台北有著各式各樣的吃到飽，其中一次可以享受到多樣美食的自助餐吃到飽，可以說是饕客們的最愛，每一間都彷彿是一座美味的仙境，等待著你來品味其中的獨特風味。今天，我們將揭開六家台北吃到飽自助餐的神秘面紗，從當地風味到國際美食，每一道菜色都將是味蕾饗宴，一同沉浸在這場繽紛多彩的台北美食冒險中吧！

台北吃到飽推薦：NAGOMI和食饗宴

NAGOMI 圖片來源/ NAGOMI 官網

台北吃到飽餐廳「NAGOMI」隸屬於欣葉集團，以演繹日本和食文化為理念，提供多達12類主題、近百道和食料理，包括「先付、造身、壽司、揚物、烤物、炊合、食事」等，每一道菜都是對和食藝術的精心演繹。喜歡生魚片的朋友絕對不能錯過這家吃到飽，在這裡不只能吃到純粹的生魚片，更會以鹽昆布、紫蘇、薑泥、柚子胡椒等不同風味呈現，展現了平時吃不到的獨特精緻吃法。

NAGOMI和食饗宴

地址：台北市大同區南京西路62號4樓

電話：02-2559-2258

營業時間：午餐時段：11:30-15:00，晚餐時段：17:30-21:00

價目表請見NAGOMI官網

台北吃到飽推薦：彩匯自助餐廳

彩匯自助餐廳 圖片來源/ 台北美福大飯店官方IG

「彩匯自助餐廳」是大直的美福飯店旗下自助餐廳，這裡以其綜合豐富的美食選擇而聞名，從鹹點到甜點都滿足了不少饕客的心。彩匯主打的「現切肉檯區」提供美國PRIME等級的爐烤牛排滿足肉食愛好者外。甜點區更被譽為台北自助餐最強，提供十幾款小蛋糕、泡芙、水果塔等誘人點心。除此之外，這裡還以提供印度料理、港點等異國料理選擇，無論你喜歡什麼樣用餐者的口味和需求，都能在這裡得到滿足。

彩匯自助餐廳

地址：台北市中山區樂群二路55號1樓

電話：02 7722 3395

營業時間：早餐時段：06:30-10:00，午餐時段：11:30-14:30，下午茶時段：15:00-17:00，晚餐時段：18:00-21:30

價目表請見彩匯官網

台北吃到飽推薦：凱菲屋

凱菲屋 圖片來源/ 台北君悅酒店官網

位於君悅酒店的自助餐廳，「凱菲屋」是台北吃到飽的極致享受。凱菲屋匯聚了多國菜色，提供中式八大菜系，其中湯包媲美鼎泰豐，自家現蒸的上海湯包，非常多汁可口。這裡的海鮮與日料區同樣豐盛，不僅包含基本的茶碗蒸和關東煮，更提供超過20種由師傅現點現作的壽司、太卷和生魚片，當日直送的海鮮讓你吃得到最新鮮的原味。除此之外，還有各國風味咖哩，與西式肉品，來到凱菲屋絕對能夠大大滿足你的味蕾。

凱菲屋

地址：台北市信義區松壽路2號1樓

電話：02 2720 1230

營業時間：午餐時段：11:30-14:00，下午茶時段：15:00-17:00，晚餐時段：18:00-21:00

價目表請見凱菲屋官網

台北吃到飽推薦：旭集

旭集 圖片來源/ IG@yangxdaily

「旭集」是饗饗的全新姊妹品牌，主打高級日料，在台北有信義與天母兩家分店。旭集專注於主打高級日料的「和食集錦」。店內共分為9大餐區，打造專為日式料理所設計的buffet吃到飽百匯餐廳。這裡的精緻料理令人嘆為觀止，供應多樣新鮮現流海鮮，以及午餐時段更有超過十種以上的握壽司，讓你盡情品味道地的日本風味。旭集目前提供開放一個月內的預訂，把握機會預約，一同享受這場日料饗宴！

旭集信義店

地址：台北市信義區松仁路58號9F

電話：02-8780-3366

營業時間：午餐時段：11:30-14:00，下午茶時段：14:30-16:30，晚餐時段：17:30-21:30

價目表請見旭集官網

台北吃到飽推薦：饗饗

饗饗 圖片來源/ 饗饗官方IG

位在微風信義46樓的饗饗，可以說是台北自助餐吃到飽的極致饗宴。饗饗目前開放一個月內的預訂，會在每天上午九點開放線上訂位。來到饗饗你絕對不能錯過的是他們家的新鮮海鮮區「豐大海」，海鮮種類眾多，包括現流螃蟹、鮑魚、九孔、生魚片等等，保留原汁原味，是海鮮愛好者的天堂。饗饗不僅追求食材品質，環境舒適愉悅，絕對是追求美食多元體驗的絕佳選擇。快來饗饗品味最新鮮美味的料理吧！

饗饗信義店

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號46樓

電話：02-8780-9988

營業時間：午餐時段：11:30-14:00，下午茶時段：14:30-16:30，晚餐時段：17:30-21:30

價目表請見饗饗官網

台北吃到飽推薦：寒舍艾美酒店 探索廚房

探索廚房 圖片來源/ 台北寒舍艾美酒店官網

寒舍艾美酒店旗下的「探索廚房」，以其獨特的自助餐饗宴引領飲食新潮流。這家餐廳不僅完美呈現各國風味料理，更採用以自助餐和單點兼具的用餐方式，為賓客提供更多選擇的用餐方式。不論是午餐還是晚餐，菜色豐富多樣，讓人愛不釋手。尤其在晚餐時段，更可以享受比午餐更長的用餐時光，充分品味每一口美味。「探索廚房」的特色必點菜色包括爐烤海鮮、安格斯黑牛排與炙燒握壽司，帶給賓客味蕾無限的驚喜。目前開放兩個月內的預訂，更方便大家提前規劃行程。

探索廚房

地址：台北市信義區松仁路38號1樓

電話：02-6622-8018

營業時間：午餐時段：11:30-14:00，下午茶時段：15:00-17:00，晚餐時段：18:00-21:00

價目表請見探索廚房官網

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