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除舊布新！汐止下寮溪防汛道路變身「水岸新綠廊」走春新景點加一

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有百年歷史的台鐵五堵貨場舊隧道。　圖：新北市政府水利局／提供
有百年歷史的台鐵五堵貨場舊隧道。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府水利局將位於汐止區下寮溪旁的防汛道路，進行路面刨鋪、種植植栽等環境改善，使原本髒亂不堪的空間經過改造後，搖身變成為充滿綠意及休憩功能的通行綠廊，是汐止一處新的休憩優質好去處。

▲綻放的矮仙丹。　圖：新北市政府水利局／提供
▲綻放的矮仙丹。　圖：新北市政府水利局／提供

水利局指出，位於汐止區樟樹里的下寮溪防汛道路，從汐止大同路一段至樟樹二路路段，沿線皆有綠美化植栽。但是，樟樹二路至工建路路段，遭違法傾倒垃圾，造成周邊環境髒亂，影響民眾通行意願，且防汛道路路面也因為年代久遠，局部有坑洞及破損，容易造成行走危險，為維護防汛道路整體行走安全並提升周邊環境景觀，在與環保局、警察局與區公所等多方單位的會勘合作下，共同完成了下寮溪防汛道路環境景觀整理工程。

▲汐止的地標「星光橋」兩側擁有風景秀麗的河濱自行車道，以及綠意盎然的草坡綠野。　圖：新北市政府水利局／提供
▲汐止的地標「星光橋」兩側擁有風景秀麗的河濱自行車道，以及綠意盎然的草坡綠野。　圖：新北市政府水利局／提供

路面重鋪過後的下寮溪防汛道路呈現了嶄新風貌，除了路面整潔平整外，道路兩側植栽也重新修剪，並於工建路入口及防汛道路內種植金露花、矮仙丹、變葉木等不同顏色的植栽，增添不同風采，讓民眾駐足觀賞。

▲防汛道路搖身成為充滿綠意及休憩功能的通行綠廊。　圖：新北市政府水利局／提供
▲防汛道路搖身成為充滿綠意及休憩功能的通行綠廊。　圖：新北市政府水利局／提供

新北河濱自行車道串聯周邊北北基桃，擁有全國最長210公里自行車道系統，出入動線便利，其中基隆河自行車道串聯汐止與南港，由此處往東沿著汐止基隆河自行車道騎乘單車約20分鐘，即可抵達汐止的地標「星光橋」及汐止最大型也是全國唯一以八大行星為主題，佔地1.3公頃的星際遊戲場，更是一座全齡化共融遊戲場，再往上游騎可至新北基隆交界，從日據初期就闢建、擁有百年歷史的台鐵五堵貨場舊隧道。基隆河河濱公園適合全家大小一起遊玩，春節即將到來，遊客可相約到汐止走春

▲新北河濱自行車道有210公里，串聯周邊北北基桃，圖為新北基隆交界。　圖：新北市政府水利局／提供
▲新北河濱自行車道有210公里，串聯周邊北北基桃，圖為新北基隆交界。　圖：新北市政府水利局／提供

▲汐止最大型也是全國唯一以八大行星為主題的星際遊戲場。　圖：新北市政府水利局／提供
▲汐止最大型也是全國唯一以八大行星為主題的星際遊戲場。　圖：新北市政府水利局／提供

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基隆 台鐵 走春

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