把握最後機會！ 新北「鴨鴨公園地景藝術展」至1/14 快來打卡拍鴨鴨
【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府高灘地工程管理處舉辦的「2023鴨鴨公園地景藝術展」將於1/14（日）結束，邀請遊客把握機會，一起來感受魔法世界以及欣賞夜間光雕，拍照上傳社群。
高灘處表示，鴨鴨公園地景藝術展今年以「魔法世界 穿梭夢境」為主題，結合魔法世界裡不可或缺的魁地奇掃帚，打造神秘樹林、小鴨巫師、可愛的哈欠小貓等特色藝術裝置，營造神秘、逗趣的魔法氛圍，深受小朋友們的喜愛，其中的魔法故事書在展覽期間供民眾寫下自己的願望。
鴨鴨公園地景藝術展白天、晚上都精采，不僅可欣賞藝術裝置，夜間有光雕秀（每日17:00~22:00亮燈），打亮淡水河畔形成璀璨鴨鴨。除此之外，周邊的鴨鴨遊戲場有3.5公尺高的造型溜滑梯、體健設施、自行車躍動場等，讓家長與孩童能一起互動遊玩。騎腳踏車或路過新北河濱的市民朋友們，不妨來鴨鴨公園走走留戀，到鴨鴨公園賞玩。
搭乘捷運可自三重站1A或機捷A2站出口，往重新橋方向，經過重新市集及重新棒球場直走約700公尺，即可到達「鴨鴨公園」。週末到新北河濱自行車之旅，至三重鴨鴨公園欣賞藝術裝置及光雕，曬曬太陽、悠遊河濱，感受鴨鴨魔法世界。
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