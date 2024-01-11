板橋必吃日式居酒屋 招牌鮭魚炒飯、串燒烤物老饕力推！

坐落於板橋的【赤野居酒屋】散發著濃厚的日系風情，店內以酒瓶、掛布等妝點整體空間，和煦燈光的照映在木製的桌椅，整體營造出一股溫馨愜意的用餐氛圍，讓人一進入便感到放鬆自在。

除了一樓座位區，店內還有寬敞的地下室空間，適合多人聚會，不論是家庭或朋友、同事聚餐都十分合適，讓大家透過美食拉近彼此的距離，暫時放下生活上煩憂，享受片刻的快樂！

▲地下室空間。

▲地下室空間。

▲店內設有飛鏢機。

▲多款酒類品項。(※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。)

明太子山藥

清甜綿密的山藥，上頭鋪滿濃郁滑順的明太子，經過主廚悉心炙燒過後，明太子的甘甜與山藥的紮實口感完美融合，層次豐富，讓人一吃就上癮！

嚴選牛肋串/明太子雞肉串

獨門招牌雞肉串、牛肋串，在烤爐上反覆翻烤，鹹香誘人的香氣陣陣撲鼻而來，淺嚐一口，肉質鮮嫩細緻，豐盈的肉汁直衝味蕾，每一口都讓人意猶未盡！

特製上癮雞皮

費工的「特製上癮雞皮」是店內的招牌菜，前置作業十分繁瑣，油炸時得精準控制油溫，吃起來像肉紙一樣薄酥，拉低整體的油膩感，是下酒菜首選，超涮嘴！

一夜干午仔魚

一整條用慢烤烹調的一夜干午仔魚，外層金黃焦香泛著一層薄薄的魚油，用筷子夾起還會喀滋作響，而內部軟嫩飽滿的魚肉，細緻口感在舌尖湧現，成為饕客來店必點料理！

清酒文蛤燒

顆顆肥美的蛤蜊肉質飽滿，吃起來鮮甜JUICY，上桌後那迷人的香氣讓人垂涎不已，清甜的酒香底蘊完美勾勒出蛤蜊的鮮味，爆汁口感瞬間征服大家的味蕾！

招牌鮭魚炒飯

人氣必點、好評連連的「招牌鮭魚炒飯」，以高麗菜、蔥、雞蛋炒香，鮭魚肉末隱身其中，淋上濃郁美乃滋並灑上大量柴魚片，鹹甜滋味相交，粒粒分明的米飯釋放出大火快炒的誘人鑊氣，滿口的鮭魚香氣在唇齒間縈繞不已！

▲手作黃金泡菜、手作梅漬番茄

▲松阪豬炒水蓮

▲除了鹹食外，店內還有「甜在心麻糬串」可做為飯後甜點享用。

【赤野居酒屋】開業至今已邁入第四個年頭，堅持用心的料理的精神，只希望來用餐的朋友不只在店內吃的盡興，也能帶走滿滿的回憶，期待美味料理幻化為大家腦海中的膠卷。未來，店家將會繼續研發新菜色，持續提供熱情與美味給支持的朋友們。





【赤野居酒屋】

商家地址：新北市板橋區國光路174號

商家電話：0229656800

營業時間：18:00–01:00(周日公休)

粉絲專頁：https://psee.io/5hnxge

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





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