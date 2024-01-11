快訊

郭正亮預測六都立委當選名單 「國民黨有機會單獨過半」

殷琦報喜順產二胎！家中出現「3個複製人」 富尪大喜承諾二度蜜月

影╱慎入！街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群老鼠大軍竄出

板橋必吃日式居酒屋 招牌鮭魚炒飯、串燒烤物老饕力推！

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

坐落於板橋的【赤野居酒屋】散發著濃厚的日系風情，店內以酒瓶、掛布等妝點整體空間，和煦燈光的照映在木製的桌椅，整體營造出一股溫馨愜意的用餐氛圍，讓人一進入便感到放鬆自在。

除了一樓座位區，店內還有寬敞的地下室空間，適合多人聚會，不論是家庭或朋友、同事聚餐都十分合適，讓大家透過美食拉近彼此的距離，暫時放下生活上煩憂，享受片刻的快樂！

▲地下室空間。
▲地下室空間。

▲地下室空間。
▲地下室空間。

▲店內設有飛鏢機。
▲店內設有飛鏢機。

▲多款酒類品項。(※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。)
▲多款酒類品項。(※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。)

明太子山藥

清甜綿密的山藥，上頭鋪滿濃郁滑順的明太子，經過主廚悉心炙燒過後，明太子的甘甜與山藥的紮實口感完美融合，層次豐富，讓人一吃就上癮！

嚴選牛肋串/明太子雞肉串

獨門招牌雞肉串、牛肋串，在烤爐上反覆翻烤，鹹香誘人的香氣陣陣撲鼻而來，淺嚐一口，肉質鮮嫩細緻，豐盈的肉汁直衝味蕾，每一口都讓人意猶未盡！

特製上癮雞皮

費工的「特製上癮雞皮」是店內的招牌菜，前置作業十分繁瑣，油炸時得精準控制油溫，吃起來像肉紙一樣薄酥，拉低整體的油膩感，是下酒菜首選，超涮嘴！

一夜干午仔魚

一整條用慢烤烹調的一夜干午仔魚，外層金黃焦香泛著一層薄薄的魚油，用筷子夾起還會喀滋作響，而內部軟嫩飽滿的魚肉，細緻口感在舌尖湧現，成為饕客來店必點料理！

清酒文蛤燒

顆顆肥美的蛤蜊肉質飽滿，吃起來鮮甜JUICY，上桌後那迷人的香氣讓人垂涎不已，清甜的酒香底蘊完美勾勒出蛤蜊的鮮味，爆汁口感瞬間征服大家的味蕾！

招牌鮭魚炒飯

人氣必點、好評連連的「招牌鮭魚炒飯」，以高麗菜、蔥、雞蛋炒香，鮭魚肉末隱身其中，淋上濃郁美乃滋並灑上大量柴魚片，鹹甜滋味相交，粒粒分明的米飯釋放出大火快炒的誘人鑊氣，滿口的鮭魚香氣在唇齒間縈繞不已！

▲手作黃金泡菜、手作梅漬番茄
▲手作黃金泡菜、手作梅漬番茄

▲松阪豬炒水蓮
▲松阪豬炒水蓮

▲除了鹹食外，店內還有「甜在心麻糬串」可做為飯後甜點享用。
▲除了鹹食外，店內還有「甜在心麻糬串」可做為飯後甜點享用。

【赤野居酒屋】開業至今已邁入第四個年頭，堅持用心的料理的精神，只希望來用餐的朋友不只在店內吃的盡興，也能帶走滿滿的回憶，期待美味料理幻化為大家腦海中的膠卷。未來，店家將會繼續研發新菜色，持續提供熱情與美味給支持的朋友們。


【赤野居酒屋】

商家地址：新北市板橋區國光路174號

商家電話：0229656800

營業時間：18:00–01:00(周日公休)

粉絲專頁：https://psee.io/5hnxge

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康


延伸閱讀//板橋泰式便當推薦!個人份泰式酸辣鍋、打拋豬肉飯一試成主顧

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

鮭魚 居酒屋 炒飯

延伸閱讀

嫻熟板橋宮廟事務 羅致政競總「神壇」曝虔誠信仰

投資送20萬「國安基金」 新北男被騙3百萬還想借警逮車手

討債不成放煙火洩憤釀火警 惡煞竄逃載錯人竟痛毆丟包

晨運驚見浮屍水上漂 板橋大漢溪現浮屍民眾嚇壞急報警

相關新聞

板橋必吃日式居酒屋 招牌鮭魚炒飯、串燒烤物老饕力推！

【赤野居酒屋】隱身在板橋國光路上，鄰近板橋捷運站，店內所販賣的品項多元豐富，主要提供特製串燒、烤物、下酒菜等經典菜色，道道皆為匠心獨具的經典日式料理。

草莓季來了！台北「1985窯烤披薩」季節限定草莓pizza，酸甜口味加起司 幸福感滿滿

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 1985窯烤披薩一直都是我自己的口袋名單，便宜快速又不踩雷、起司給很多都是我很喜歡他的地方！親子友善的環境也很不錯，有球池搖搖馬還有彈珠台，帶小朋友來吃一定不會有

「厲陰宅」宇宙完整重現！靈異博物館、修道院全搬到華山 新年試膽大會開跑～

喜歡探險鬼屋的人們，試膽的新目標來了！系列電影「厲陰宅」裡建構起來的厲陰宅宇宙，在華山文創園區裡重現啦，人們可以直接走進「厲陰宅」、「安娜貝爾」和「鬼修女」中的場景，沉浸式體驗大螢幕裡的恐怖氣氛，膽子太小的別來！

最美櫻花大道！汐止「康誥坑溪櫻花季」滿開打頭陣 在市區就能欣賞百株桃紅山櫻花廊

打卡最美櫻花大道！一年一度的汐止「康誥坑溪櫻花季」將於1/20登場，為迎接上百株台灣山櫻花的美麗到來，溪畔步道兩側皆設置了照明裝置與拍照點，搭配球形燈飾點綴，不論是白天還是夜晚賞櫻都別有一番風味。

蘆洲簡餐料理！「招牌東坡肉、滑嫩油雞腿」引爆舌尖味蕾饗宴

坐落於蘆洲區的【鴻發饗食堂】，提供豐富的簡餐料理，店內的每道菜餚都是經由老闆一步步精心製作，將美味的食材以精緻的方式呈現給客人，是家庭及朋友聚餐的首選！

最厲害的脆皮燒肉！神還原媲美香港利苑酒家的「脆皮燒肉」，烤鴨皮脆肉香也很強

udn走跳美食／Irene 網譽永和最強的燒臘就是「入魂燒味 燒臘餐廳」囉，吃過的都說讚，老闆曾在香港米其林一星的利苑酒家任職過，傾盡所學帶來香港好吃的燒臘，讓國人不必出國就能吃到米其林級的美食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。