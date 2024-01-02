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「蕨讚」導覽登場！帶你優遊內洞的奇妙蕨類世界

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圖：林業及自然保育署新竹分署／提供
圖：林業及自然保育署新竹分署／提供

沿著無障礙的觀瀑步道徐行就能觀察到多樣化蕨類植物。　圖：林業及自然保育署新竹分署／提供
沿著無障礙的觀瀑步道徐行就能觀察到多樣化蕨類植物。　圖：林業及自然保育署新竹分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】林業及自然保育署新竹分署所轄內洞國家森林遊樂區將舉辦「蕨讚」主題導覽活動，今年1-3月的第一個週六、日（1/6-1/7、2/3-2/4、3/2-3/3）都能在專業的解說宣導志工帶領下悠遊內洞國家森林遊樂區「蕨類世界」，除了深入淺出的「蕨讚」導覽外，解說過程中還有穿插別出心裁的蕨類小活動，邀請大家參訪內洞國家森林遊樂區。

▲內洞國家森林遊樂區溫暖潮濕，是名副其實的蕨類植物樂園。　圖：林業及自然保育署新竹分署／提供
▲內洞國家森林遊樂區溫暖潮濕，是名副其實的蕨類植物樂園。　圖：林業及自然保育署新竹分署／提供

林業保育署新竹分署夏榮生分署長表示，內洞國家森林遊樂區除擁有壯闊的瀑布景觀及飽滿的負離子外，更是一處依山傍水的蕨類樂園，沿著南勢溪修築的觀瀑步道徐行，仔細觀察就能發現多達65種以上蕨類，包括稀有的垂枝馬尾杉與藤蕨等，都是大樹身上附生的嬌客。為了讓更多遊客都能感受「蕨妙世界」的奧妙，在即將到來的新年度特別結合分署國家森林解說宣導志工隊推出「蕨讚」主題導覽企劃，讓參加者認識地球上最悠久的植物－蕨類，包含曾經跟恐龍併肩同行的大型樹蕨－筆筒樹、宛如養分攔路者的崖薑蕨等多種有趣蕨類科普小知識，以及內洞的環境特色為何能擁有高密度的蕨類分布；蕨類在森林生態中扮演的重要角色等，導覽內容相當豐富精采。

▲氣勢磅礡的內洞瀑布。　圖：林業及自然保育署新竹分署／提供
▲氣勢磅礡的內洞瀑布。　圖：林業及自然保育署新竹分署／提供

內洞國家森林遊樂區，是南勢溪上游一個享受寧靜與綠意的好所在，距新店僅約50分鐘車程，可說是大臺北地區交通最方便的國家森林遊樂區，今年第一季起每月的第一個週六、日推出的「蕨讚」主題導覽，每日均有2個時段（上午10時至12時，下午1時至3時），導覽活動採現場報名，每場次以30人為限，額滿為止，導覽時間約2小時，歡迎有興趣民眾踴躍參加。活動相關資訊，請電洽林業及自然保育署新竹分署，更多內洞國家森林遊樂區資訊請查詢「台灣山林悠遊網」。

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森林遊樂區 步道 瀑布

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