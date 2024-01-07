老屋再造更舒適！ 「嘉禾新村」摩登復古　巷弄裡悄悄打開的眷村新空間

【圖／文：行遍天下】

在人聲鼎沸的公館街頭後面，竟然悄悄隱藏一處重新整裝後的老屋再造空間。前身是聯勤通信修理廠，帶著摩登復古綠色色彩窗戶的「嘉禾新村」，在1956年後原廠房改為眷舍而正式被稱為眷村。從軍事設施再變身為民居、甚至是住家生活起居的地點，如今轉變成藝文空間傳達眷村精神的文化場所。

▲漫步在裡頭就像小植物園，眷村代表的紅色大門保留完整讓人驚艷。

現階段先行開放的空間以「親子園區」為定位，主要以展演、戲劇表演、活動導覽、藝術實驗展演等方式，開啟營運面向。內部還留有一棟日式建築以及防空洞，防空洞藏在民居內，原來這是因為改制眷村後成為私人居住地，而當時的居民把防空洞當成客廳使用，住起來更有冬暖夏涼的舒適感。而後居民稍往外擴建，防空洞就這麼被包在民宅之中，成為參訪嘉禾新村時有趣的觀察點。

▲服務中心內留有聲音、文字的解說，介紹過往歷史。

▲目前2樓規劃有常設展，藉由編織做出國旗的織品展也很值得前往。





景點資訊

嘉禾新村

地址：台北市中正區永春街131巷1號

FB：嘉禾新村homevillage

時間：週五至日11:00-18:00

注意事項：尚未完全開放，防空洞開放以官方網站公佈為準。





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