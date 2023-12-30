新北聚餐推薦！中式料理搭配凍杯生啤 老皮嫩肉、戀愛雞丁來店必點

新北三重有小吃店一條街之稱的文化北路上，有一間名為「尻食堂 餐酒館」的美味秘點，由於之前的三重舊址面臨都更，店家便搬來此地繼續經營，擁有超過20年餐飲經驗的老闆結合中式料理精髓與日式居酒氛圍，創造出包羅酒吧、居酒屋、中餐廳特色的獨特空間，這裡不僅是聚餐的好去處，也是下班後小酌放鬆的絕佳選擇。

店內餐點種類豐富，從經典到創新，各種口味一應俱全，每道都是老闆的精心研發成果，再加上美食最佳搭檔的生啤相伴，在這裡你可以品嚐到店家以凍杯裝盛的日本KIRIN麒麟生啤，還有超狂的「戰神杯」活動，利用競賽活絡用餐氣氛，讓聚會更盡興；當然，店內也有供應其他汽水和酒類飲品選擇，滿足了更多不同的喜好需求。

▲凍杯生啤。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲戰神杯。(圖片來源：尻食堂 餐酒館) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲「戰神杯」活動。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲哈密瓜、葡萄、白桃等口味的日本汽水。

老皮嫩肉

店內的招牌餐點之一，將切塊後的芙蓉豆腐油炸得恰當好處，並淋上特製醬汁和川味辣油上桌，外表酥脆、內部軟嫩多汁，入口即化的感覺令人一試難忘。

戀愛雞丁

選用去骨雞腿肉進行醃製，並沾上薄粉炸至金黃，保留了雞肉的嫩滑多汁及外皮香脆口感，再搭配店家特製醬汁享用，彷彿品嚐到戀愛的酸甜滋味，讓人每口都心花怒放。

腐乳空心菜

以新鮮脆嫩的空心菜與自行調配的腐乳醬下鍋快炒，鹹香濃郁的口感非常下飯。

金沙蝦球

把弄碎的鹹蛋黃與蝦球一同炒製，使鹹蛋黃均勻覆蓋在蝦球表面，散發出令人難以抗拒的香氣，香脆多汁的口感十分誘人。

即使搬遷新地，尻食堂 餐酒館依然保持著高品質的服務與美食，吸引了許多忠實的老客人，老闆希望可以透過用心的選材、精心的調配，讓客人能夠吃得開心、喝得盡興。





※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尻食堂 餐酒館

店家地址：新北市三重區文化北路109號1樓

店家電話：0988005282

營業時間：17:30-01:00(周一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3GR0N0Z





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