深澳鐵道自行車獲「觀光亮點獎」肯定 耶誕限定光雕隧道精彩登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】為激發國內旅遊熱情，挖掘並推廣臺灣獨特的觀光魅力，交通部觀光署攜手各地方政府聯手舉辦「觀光亮點獎」，全臺共有123個觀光景點參與競爭，經過兩階段嚴格評選，深澳鐵道自行車從眾多競爭景點中脫穎而出，榮獲交通部觀光署「觀光亮點獎」，躋升全臺觀光亮點10大景點設施。

▲深澳鐵道自行車榮獲交通部觀光署「觀光亮點獎」，躋升全臺觀光亮點景點設施。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

全臺唯一海岸線鐵道自行車「深澳鐵道自行車」，透過跨部會整合，以鐵道自行車概念翻轉廢棄鐵道，獨特地理位置完美呈現如畫的山海景緻，而富有地方意象特色的俏皮河豚造型自行車，深獲遊客喜愛，全程以腳踩方式前進，展現對環境尊重也符合永續發展理念，而沿線繽紛民宅彩繪牆面，以及季節性主題光雕隧道，讓深澳鐵道自行車成為獨一無二觀光寶藏，贏得了評審們一致好評。

▲12/22-12/25騎乘深澳鐵道自行車，即可參與「限定快閃聖誕趴」，眾多驚喜小禮等著大家。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

為了持續帶給民眾不同的騎乘體驗，在充滿耶誕氛圍的12月，深澳鐵道自行車的光雕隧道也換上耶誕主題限定版，以耶誕老公公、聖誕樹及雪人為主軸，透過動畫編排帶來獨特的耶誕聲光體驗。在12/22-12/25之間，更推出「限定快閃聖誕趴」活動，在活動期間搭乘深澳鐵道自行車並於 Google 評論留下5星好評，即可獲得「驚喜刮刮卡」，中獎率百分之百，多項驚喜好禮包含鯊魚抱枕、手提袋、小錢包、摺疊購物袋、幸運御守、鑰匙圈等。

浪漫冬季來臨，耶誕佳節不妨安排到觀光亮點深澳鐵道自行車，來趟小旅行，錯過耶誕佳節也沒關係，即日起至12/31搭乘深澳鐵道自行車，按讚加入「深澳鐵道自行車」粉絲團，公開分享活動貼文留言「我愛深澳聖誕趴」並標註2位好友，即可抽 Apple Watch 等多項好禮，歡迎來一起同樂！更多消息請參閱「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁。

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