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全城綻放花展不間斷！「花IN台北聖誕樹」拍美照抽好禮

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

2024「花IN台北」首波花展由「台北茶花展」展開序幕。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
2024「花IN台北」首波花展由「台北茶花展」展開序幕。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】臺北市政府日前召開2024「花IN台北」全城綻放記者會，會中首度曝光科技賞花亮點，推出聖誕節特別企劃「城市之花 AR」，為2024「花IN台北」系列花展活動點燃創意，在記者會現場透過手機濾鏡展現結合品牌視覺的「花IN台北聖誕樹」之外，大家更可以在信義區的四四南村找到這棵動態 AR 科技聖誕樹，並合影留下永久的回憶！另外蕭青陽大師的2024「花IN台北」形象影片~《萬花城市》首播，為新年度拉開令人印象深刻的序幕！

臺北市政府副秘書長張溫德表示，「花IN台北」2024年度將以行銷「城市有花・四季綻放」為主軸，提供民眾1月至12月春夏秋冬12檔以上的花季活動，供國內外旅客遊玩參觀，從三層崎公園、陽明公園、竹子湖農園，再到士林官邸、花博公園新生園區、內湖樂活公園、大安森林公園，一直玩到河濱公園、貓空等地，臺北城市之花，無所不在！歡迎民眾隨時到臺北市來賞花，感受臺北市的美麗與活力。

▲內湖樂活公園的內溝溪步道，能近距離欣賞到寒櫻、八重櫻和吉野櫻的樂活夜櫻季。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲內湖樂活公園的內溝溪步道，能近距離欣賞到寒櫻、八重櫻和吉野櫻的樂活夜櫻季。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

臺北市政府工務局局長黃一平補充說明，臺北市用心舉辦各個花展，不只每個季節規劃特別的賞花活動，更創新採用定位 AR 科技推出「花IN台北品牌聖誕樹」，民眾只要到專屬定位地點~四四南村找到活動看板，對準特定地標~台北101，即可在相機看見彩帶忽地拔起、飄散著品牌視覺的花瓣、懸浮於空中的「花IN台北聖誕樹」，不管白天還是黑夜，都能讓民眾們感受到花IN台北繽紛歡樂的氛圍，留下美照參加線上抽獎活動。

▲2024花IN台北AR聖誕樹。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲2024花IN台北AR聖誕樹。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

公園處長藍舒凢表示，「花IN台北」整合臺北市全年花展，提供詳盡的賞花訊息，包括1月冬末開始打頭陣的「台北茶花展」、有廣闊視野的「三層崎花海」、貓空「樟樹步道花海」、有各式品種櫻花綻放的「樂活夜櫻季」、舉辦超過一甲子的「陽明山花季」、超過10萬株來自荷蘭及日本鬱金香的「士林官邸鬱金香展」、春季3月則有北臺灣最大「臺北玫瑰展」是個拍婚紗首選、大安森林公園為主要展區的「台北杜鵑花季」、臺北限定3月到6月的「竹子湖海芋季及繡球花季」，到了11及12月還有秋季最大的菊花展覽「士林官邸菊展」為壓軸，這可是公園處職人們展現栽培技藝的最佳舞台，而「台北河濱花海」則是一年四季從古亭、河雙21、大佳到延平河濱公園，都可沿著河畔漫騎欣賞美麗的台北城市美景，感受浪漫氣息！

▲四四南村尋找花IN台北聖誕樹完成AR體驗可參加線上抽獎活動。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲四四南村尋找花IN台北聖誕樹完成AR體驗可參加線上抽獎活動。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

此外，「花IN台北」記者會中，首播由榮獲2023年葛萊美最佳唱片包裝設計獎的「蕭青陽」大師親自操刀的年度品牌形象宣傳影片二部曲~《萬花城市》，以台北生活的快節奏，搭配城市角落靜靜綻放的花朵，讓每一處轉角都有幸福的瞬間，隨著季節的變化，在臺北城一個轉身，就能擁有大片花海景緻；而耐心付出汗水的園藝職人，經過時間的淬鍊，花朵與技藝皆逐漸成長，璀璨的花展已成為大家共同記憶，而生態也從關渡河濱蔓延至永春陂濕地，水泥城市已成為生態的跳島；城市園丁們笑容像盛開的花，用一整年細心呵護，帶給全城綻放的美麗，走吧，歡迎一起來台北感受「萬花城市」的迷人魅力！

▲2024台北花季行事曆方便安排賞花假期。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲2024台北花季行事曆方便安排賞花假期。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

2024年的「花IN台北」活動中還安排了許多貼心的網路好康活動，邀請市民一起參與，首波活動「城市之花－尋找花IN台北聖誕樹」是為了服務愛花愛拍照片的族群，民眾只要前往四四南村找到活動看板，再依看板指引開啟 AR 互動畫面，即可於手機畫面中看見「花IN台北」品牌聖誕樹，只要將「花IN台北」品牌聖誕樹照片或與聖誕樹的合影照片上傳至指定貼文留言區，還可以抽豐富好禮喔！若無法到現場的民眾，使用 taipeiflowers IG「花IN台北」品牌聖誕樹濾鏡合影，一樣可以參加！本檔活動自2023/12/14-2024/1/14止，歡迎把握時間來拍攝美美的照片、體驗創新 AR 互動科技，再將美照傳送給親朋好友。

台北第一手花季消息不漏接，讓美麗花朵豐富你的生活，更多活動詳細辦法、2024年「花IN台北」精彩活動情形，請參閱「花IN台北」官網與「公園新花漾」粉絲專頁及「taipeiflowers」 IG。

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大安森林公園 賞花 花海

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