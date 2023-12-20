特搜台北小秘境！九如社區無料美拍 落羽松美景夢幻登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北的南港郊山農村，就有落羽松賞景秘境！只要走進九如社區，就可以到達這個免費景點，在冬季限定自然色彩中，拍起照來相當迷人好看。

▲麗山農民廣場落羽松美景。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

位於南港九如社區的「麗山農民廣場」，在立冬過後正充滿著落羽松接續變色的景致，從綠色松林慢慢轉黃，再逐漸染色變為橙紅色，展現千變萬化的風貌，搭配上高大尖錐狀的樹型與狀似羽毛的葉片，掉落下來如同走在紅毯上的場景，更添加了幾分夢幻。

▲四分溪雙心造型跳石。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

麗山農民廣場除了落羽松美景之外，也代表著地方文化。曾在日治時期作為教育學童的書院地點，後來因發生崩塌災害，已荒廢許久，在台北市大地工程處進行農業社區環境改善時，融合日式涼亭、落羽松和景觀石等元素，塑造了現在別具風格的休憩環境。其中涼亭前廣場鋪面更是鑲嵌著北宋文豪蘇軾「定風波」詞句，呼應前身為書院，更為廣場帶來一抹文學氣息。而鄰近在廣場對面，則是有著「封溪護魚」美譽的「四分溪」，溪流中可見以雙心造型排列的跳石，水流穿梭間產生了多樣的水景變化，也是吸引遊客打卡的景點。

▲百年古宅「永安居」。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

另外，社區中還有受到登山客喜愛的「麗山橋口步道」，此步道就在福德宮旁，有著百年的歷史，它曾是先民挑運米茶、來往松山和四分子之間的要道，而麗山橋口步道也與虎山自然步道、北興宮自然步道彼此相接連成一環，沿步道行走還會經過一棵百年烏心石老樹，再往前就看到紅色屋瓦的百年古宅「永安居」，歷經多次翻修，但永安居的題字與磚牆，仍蘊藏濃郁古意！這幢曾經與先民旅人擦身而過的老宅邸，默默陳訴過往歲月，並和烏心石老樹一起靜靜守護每一位經過的遊客。

▲烏心石老樹。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

在這個充滿詩意的12月，遊客可走進九如社區，感受漫氛圍的落羽松秘境及雙心跳石等地方景點，為繁忙的都會生活，安排一場心曠神怡、不擁擠的輕旅行。自行開車自台北市南港區研究院路三段往研究院路四段方向，行駛約10分鐘（5公里）即可到達麗山公園（立山農民廣場）；搭乘大眾運輸可從捷運昆陽站或動物園站，轉搭小12路線公車至麗山橋站下車，沿著研究路四段漫步至麗山公園。

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