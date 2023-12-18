快訊

全球最強護照排名出爐 僅1亞洲國家進前十、台灣「領先129個國家」

「冰山美人」嫁280億富商封麥 揭北市632坪聖殿真面目

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比臉大的雞排！每一口都超juicy 再推「夢幻豬血糕、沖繩飯糰」 內科上班族最愛

小咪ma．吃喝玩樂趣／ 文、圖／小咪

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣

內湖炸物推薦，內湖除了有超夯的737美食街外，最讓內科人喜歡的就是內湖江南街商圈，之前這邊有一間沖繩飯糰+炸物店-雞武門深受內科上班族歡迎，一到下午茶時光就是滿滿外送訂單，炸物、招牌冬瓜檸檬氣泡飲、沖繩飯糰…這就是內科上班族最愛下午茶SET啊，前一陣子雞武門 內湖店為了給顧客更好的用餐環境，搬遷到西湖捷運站旁巷內 CoCo隔壁，紅x藍招牌配色有夠搶眼，新店面還增設了內用區，現在變成很多內科人跟學生聚餐的好地方。

雞武門 QIA QIA G 內湖店

台北市內湖路一段285巷29號

0933-697-199

11:00～20:00（週日公休）

雞武門 內湖店｜環境

雞武門內湖店超童趣的，一走進來就看到一整片公仔牆，哪個小孩走進來不瘋狂啦，哈哈。

除了公仔牆那邊有2張雙人座位，裡面更是別有洞天，不管是雙人、四人、六人的座位都有，超適合同事、朋友下班下課過來聚餐，如果人數夠多也可以提早訂位，不一定還能包場呢。

餐具、紙巾都統一放在可愛的貓咪造型箱內，用餐完畢後也採自助回收喔。

雞武門 內湖店｜菜單

雞武門以沖繩飯糰跟炸物為主打，每一種都有7~8種口味任你挑，每一份餐點都搭配四種口味的醬汁，日式燒肉醬、韓式辣醬、香茅綠咖哩、泰式酸辣醬，一次給你日、韓、泰三種風味，它們家的冬瓜檸檬氣泡飲也超人氣，沁涼風味搭配炸物最對味。

內用的話直接掃描桌上的QR COD就可以點餐，餐點都是現點現做，要耐心等一下啦。

雞武門 內湖店｜餐點介紹

大師兄雞排醬飯 150元

這個雞排飯一上桌真的很難將目光移開，雞排的份量也太大了吧，搭配一碗香Q的白米飯、清爽的小菜，現炸天婦羅，我相信連男生都可以吃的飽，那片雞排真的太誇張了啦！

它們家的炸物都是現點現場裹粉下去油炸，整個炸衣不會太油膩厚實，反而是薄一點的酥脆又很有存在感，裏頭的雞肉經過特製的醃醬提味，一整塊吃原味就很有味道，一口咬下就可以感受到雞肉的juicy肉汁，真的太威了~這片雞排必點，一旁的炸天婦羅也好好吃，薄脆的那種，是我愛的口感。

醬料我選日式燒肉醬，鹹甜鹹甜的連小朋友都愛，但我覺得他們家的炸物本身就很好吃，有沒有醬都無妨啦。

真的很大一片啊，跟我的臉一起比，連我都甘拜下風，哈哈哈。

海陸雙拼醬飯 130元

想要吃的彭湃點就是海陸雙拼醬飯直接點下去，裡面有無骨排骨酥+炸蝦+炸花枝丸+天婦羅，真的海陸通通吃的到，排骨酥炸的恰到好處，醃過的肉質自帶鹹香，絕對讓你一口接一口。

這一個搭配的是泰式酸辣醬，酥脆的外皮襯著酸辣滋味，有夠涮嘴的。

炸蝦也超實在的，一口咬下是整隻的蝦肉在眼前，不是那種厚厚炸衣。

天婦羅雙蝦堡 110元

來到雞武門當然不能錯過沖繩飯糰，爽脆的小黃瓜配上闆娘自製的玉子燒、現炸明蝦太美味啦，上頭還淋上鹹甜的明太子醬增添口感層次，闆娘自製的玉子燒軟綿帶的濃濃蛋香，飯糰的米也很Q彈，粒粒分明的米飯越嚼越香，裡面有兩隻炸蝦，酥脆彈牙，明太子醬更是畫龍點睛，這個沖繩飯糰一顆就超級飽，而且連小朋友都會愛啊！

夢幻豬血糕+手工甜不辣+酥炸魷魚+椒麻雞腿塊

炸物一定要點一盤來share，我點了夢幻豬血糕、手工甜不辣、酥炸魷魚、椒麻雞腿塊，我自己超愛他的手工甜不辣，魚漿炸的酥酥脆脆的，就算冷了也很好吃耶，椒麻雞腿塊把雞腿肉加入椒麻香料去調味，單吃就能感受到他的麻香，喜歡吃辣的人一定會愛這一味。

炸魷魚超級Q，而且炸衣也不會太厚，裡面的肉質依然很彈牙，魷魚有醃過，炸好吃就很香。

這個夢幻豬血糕也是雞武門的招牌，有裹上薄薄的麵衣去酥炸，吃起來外薄脆，內軟嫩，我都不知道炸豬血糕也有這種吃法。

冬瓜檸檬氣泡飲 40元 / 原葉金釀綠茶 50元

冬瓜檸檬氣泡飲好適合搭配炸物，冬瓜跟檸檬的比例調的剛剛好，而且加入氣泡水增加暢快感，每喝一口都好清爽，原葉金釀綠茶也是炸物必備，無糖的喝起來好解膩啊！

趁著哥哥段考前去補習班溫書，帶著阿弟來雞武門大吃一番，他直接被雞武門的炸蝦給迷上，搜刮了全部的炸蝦，我則是愛上他的炸雞排跟夢幻豬血糕，以前雞武門在江南街的時候離我家好近，也吃過他的炸物，現在搬到捷運西湖站附近更舒適了，有內用區讓現炸的炸物吃起來更好吃了，下次小聚又多了新選擇啦。

雞武門 QIA QIA G 內湖店 | FB

地址：台北市內湖路一段285巷29號

電話：0933-697-199

營業時間：11:00～20:00（週日公休）

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

炸物 雞排 沖繩 上班族 下午茶 內湖美食

相關新聞

比臉大的雞排！每一口都超juicy 再推「夢幻豬血糕、沖繩飯糰」 內科上班族最愛

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 內湖炸物推薦，內湖除了有超夯的737美食街外，最讓內科人喜歡的就是內湖江南街商圈，之前這邊有一間沖繩飯糰+炸物店-雞武門深受內科上班族歡迎，一到下午茶時光就

太突然！府中家樂福1月14日歇業 在地居民嘆：不方便

在地人哀號！日前，有網友在「我是板橋人」臉書社團貼出府中路家樂福的歇業公告，表示該店將於1/14結束營業，吸引不少板橋人回應「好可惜...

淡水也有好吃的港式料理！超有味道的裝潢讓你一秒到香港，「揚州炒飯、奶油豬多士」必點

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 淡水老街美食推薦，來淡水老街竟然吃到近期覺得最好吃的港式料理，位在淡水中正路馬偕博士雕像周邊的九旺冰室真的連裝潢都很香港的FU，加上他GOOGLE也有4

台北寵物友善美食餐廳推薦TOP 8！帶毛孩吃火鍋、串燒，竟然還有寵物網美咖啡廳？

隨著養寵物的趨勢越來越盛行，多數人出門都希望能帶上家中的毛小孩，卻又怕出門在外用餐不方便，其實現在有越來越多寵物友善餐廳及寵物友善咖啡廳，吃火鍋和串燒的同時，毛孩也能在一旁享用專屬牠的寵物大餐，甚至還有記憶體殺手寵物網美打卡咖啡廳，快來看看是哪幾間！

2023 最奢華聖誕樹是它？LV 聖誕樹首次插旗台北「28層絕美裝飾」一路閃耀到2024！

2023年聖誕，LV的聖誕樹也將首次插旗台灣，於台北東區的一隅打造專屬於LV的聖誕風景！同時也與英國百年老飯店凱萊奇飯店 Claridge’s 和新加坡最大購物中心愛雍烏節 ION Orchard 合作，現在就跟著BAZAAR一起看看他們是如何用法國的浪漫、奢華情懷渲染2023的聖誕月！

蘆洲職人咖啡所！自家種豆、烘豆專業手沖 木糠蛋糕來店必嘗

位於新北蘆洲，鄰近蘆洲李宅的咖啡烘焙所，主打自家種植的咖啡豆，選豆、烘豆並調整成品牌獨特的風味豆，除此之外，還販售甜點、輕食等，眾多選擇及溫馨舒適的用餐環境，絕對是休假充電首選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。