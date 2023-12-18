比臉大的雞排！每一口都超juicy 再推「夢幻豬血糕、沖繩飯糰」 內科上班族最愛

內湖炸物推薦，內湖除了有超夯的737美食街外，最讓內科人喜歡的就是內湖江南街商圈，之前這邊有一間沖繩飯糰+炸物店-雞武門深受內科上班族歡迎，一到下午茶時光就是滿滿外送訂單，炸物、招牌冬瓜檸檬氣泡飲、沖繩飯糰…這就是內科上班族最愛下午茶SET啊，前一陣子雞武門 內湖店為了給顧客更好的用餐環境，搬遷到西湖捷運站旁巷內 CoCo隔壁，紅x藍招牌配色有夠搶眼，新店面還增設了內用區，現在變成很多內科人跟學生聚餐的好地方。

雞武門 QIA QIA G 內湖店

台北市內湖路一段285巷29號

0933-697-199

11:00～20:00（週日公休）

雞武門 內湖店｜環境

雞武門內湖店超童趣的，一走進來就看到一整片公仔牆，哪個小孩走進來不瘋狂啦，哈哈。

除了公仔牆那邊有2張雙人座位，裡面更是別有洞天，不管是雙人、四人、六人的座位都有，超適合同事、朋友下班下課過來聚餐，如果人數夠多也可以提早訂位，不一定還能包場呢。

餐具、紙巾都統一放在可愛的貓咪造型箱內，用餐完畢後也採自助回收喔。

雞武門 內湖店｜菜單

雞武門以沖繩飯糰跟炸物為主打，每一種都有7~8種口味任你挑，每一份餐點都搭配四種口味的醬汁，日式燒肉醬、韓式辣醬、香茅綠咖哩、泰式酸辣醬，一次給你日、韓、泰三種風味，它們家的冬瓜檸檬氣泡飲也超人氣，沁涼風味搭配炸物最對味。

內用的話直接掃描桌上的QR COD就可以點餐，餐點都是現點現做，要耐心等一下啦。

雞武門 內湖店｜餐點介紹

大師兄雞排醬飯 150元

這個雞排飯一上桌真的很難將目光移開，雞排的份量也太大了吧，搭配一碗香Q的白米飯、清爽的小菜，現炸天婦羅，我相信連男生都可以吃的飽，那片雞排真的太誇張了啦！

它們家的炸物都是現點現場裹粉下去油炸，整個炸衣不會太油膩厚實，反而是薄一點的酥脆又很有存在感，裏頭的雞肉經過特製的醃醬提味，一整塊吃原味就很有味道，一口咬下就可以感受到雞肉的juicy肉汁，真的太威了~這片雞排必點，一旁的炸天婦羅也好好吃，薄脆的那種，是我愛的口感。

醬料我選日式燒肉醬，鹹甜鹹甜的連小朋友都愛，但我覺得他們家的炸物本身就很好吃，有沒有醬都無妨啦。

真的很大一片啊，跟我的臉一起比，連我都甘拜下風，哈哈哈。

海陸雙拼醬飯 130元

想要吃的彭湃點就是海陸雙拼醬飯直接點下去，裡面有無骨排骨酥+炸蝦+炸花枝丸+天婦羅，真的海陸通通吃的到，排骨酥炸的恰到好處，醃過的肉質自帶鹹香，絕對讓你一口接一口。

這一個搭配的是泰式酸辣醬，酥脆的外皮襯著酸辣滋味，有夠涮嘴的。

炸蝦也超實在的，一口咬下是整隻的蝦肉在眼前，不是那種厚厚炸衣。

天婦羅雙蝦堡 110元

來到雞武門當然不能錯過沖繩飯糰，爽脆的小黃瓜配上闆娘自製的玉子燒、現炸明蝦太美味啦，上頭還淋上鹹甜的明太子醬增添口感層次，闆娘自製的玉子燒軟綿帶的濃濃蛋香，飯糰的米也很Q彈，粒粒分明的米飯越嚼越香，裡面有兩隻炸蝦，酥脆彈牙，明太子醬更是畫龍點睛，這個沖繩飯糰一顆就超級飽，而且連小朋友都會愛啊！

夢幻豬血糕+手工甜不辣+酥炸魷魚+椒麻雞腿塊

炸物一定要點一盤來share，我點了夢幻豬血糕、手工甜不辣、酥炸魷魚、椒麻雞腿塊，我自己超愛他的手工甜不辣，魚漿炸的酥酥脆脆的，就算冷了也很好吃耶，椒麻雞腿塊把雞腿肉加入椒麻香料去調味，單吃就能感受到他的麻香，喜歡吃辣的人一定會愛這一味。

炸魷魚超級Q，而且炸衣也不會太厚，裡面的肉質依然很彈牙，魷魚有醃過，炸好吃就很香。

這個夢幻豬血糕也是雞武門的招牌，有裹上薄薄的麵衣去酥炸，吃起來外薄脆，內軟嫩，我都不知道炸豬血糕也有這種吃法。

冬瓜檸檬氣泡飲 40元 / 原葉金釀綠茶 50元

冬瓜檸檬氣泡飲好適合搭配炸物，冬瓜跟檸檬的比例調的剛剛好，而且加入氣泡水增加暢快感，每喝一口都好清爽，原葉金釀綠茶也是炸物必備，無糖的喝起來好解膩啊！

趁著哥哥段考前去補習班溫書，帶著阿弟來雞武門大吃一番，他直接被雞武門的炸蝦給迷上，搜刮了全部的炸蝦，我則是愛上他的炸雞排跟夢幻豬血糕，以前雞武門在江南街的時候離我家好近，也吃過他的炸物，現在搬到捷運西湖站附近更舒適了，有內用區讓現炸的炸物吃起來更好吃了，下次小聚又多了新選擇啦。

雞武門 QIA QIA G 內湖店 | FB

地址：台北市內湖路一段285巷29號

電話：0933-697-199

營業時間：11:00～20:00（週日公休）

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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