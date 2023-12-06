品嘗法國甜點大師設計！ JR東日本大飯店台北 推出最佳工藝甜點師Nicolas Boussin聯名下午茶

體驗非凡甜點的幸福時光，JR東日本大飯店台北邀請到2000年獲頒法國政府最佳工藝甜點師(Meilleur Ouvrier de France)殊榮的Nicolas Boussin客座獻藝。自1月1日至3月31日在飯店一樓大廳Platform月台町供應「Nicolas Boussin聯名下午茶」，此外全年皆可品嘗到甜點大師為JR東日本大飯店台北所設計的特製甜點。

JR東日本大飯店台北邀請法國最佳工藝甜點師Nicolas Boussin與JR東日本大飯店台北日籍行政主廚Ryuji Yoshiura推出日法聯名下午茶。圖／JR東日本大飯店

來自法國巴黎的Nicolas Boussin同時為法國Elle & Vire Professionnel®愛樂薇品牌大使，16歲即在Chantilly甜點店實習，22歲擔任法國米其林餐廳"Toit de Passy"的甜點主廚展現出卓越才華，並曾為比利時國王製作甜點。2000年榮獲法國最佳工藝甜點師的殊榮，2002年擔任法國國家隊隊長，贏得拉斯維加斯世界甜點大賽的亞軍。甜點大師Nicolas Boussin以其獨創性和專業才華在國際甜點界取得非凡成就。所代言的愛樂薇品牌創立於1945年於法國諾曼第，致力追求卓越並擁有聞名世界的天然牧場和優質奶源，專為廚師打造並承諾最高品質乳製品且榮獲全球多項證書和獎項，受國際專業人士認同。

JR東日本大飯店台北將推出法國最佳工藝甜點師Nicolas Boussin聯名下午茶。圖／JR東日本大飯店

結合法國最佳工藝師Nicolas Boussin獨創工藝與JR東日本大飯店台北日籍行政主廚Ryuji Yoshiura對於食材的嚴選堅持，獻上跨文化的日法頂級甜點饗宴。客座JR東日本大飯店台北期間，甜點大師Nicolas Boussin以日本抹茶、柚子…等元素及獨特衝擊的口感為這款聯名下午茶套餐設計七款與眾不同的藝術甜點。

特製黑森林蛋糕，黑巧克力慕斯加上櫻桃內餡、櫻桃利口酒等，品嘗入口即充滿幸福的愉悅感。圖／JR東日本大飯店

〈抹茶柚子手指蛋糕〉酥脆的巧克力脆片上，杏仁奶油乳酪加上抹茶甘納許，搭配日本柚子果泥與西洋梨製作的內餡增添口感，再以抹茶粉及草莓浪漫點綴。

〈白朗峰泡芙〉，則是使用泡芙殼取代傳統的蛋白霜，由主廚親手疊置黃金比例口感滑順的栗子泥、栗子醬，搭配白醋栗、覆盆子等綜合野莓散發著與眾不同的層次口感與高水準的質感令人難忘。

〈榛果慕斯花圈〉，以極有挑戰性的方式呈現濃郁的榛果風味，卻又口感輕盈不膩口，慕斯輕柔滑順搭配酥脆榛果仁呈現高質感的獨特香氣，最後再裝飾上黑巧克力雪花。

藍莓小蛋糕，濃郁奶香的乳酪蛋糕體但又呈現清爽風味，彷彿置身於南法的大自然中。圖／JR東日本大飯店

「Nicolas Boussin聯名下午茶」將於Platform月台町大廳酒吧推出，提供7款甜點及5款鹹點搭配任選中、西、日式茶款或咖啡，雙人套餐1,400元+10%。

JR東日本大飯店台北一樓品頌坊亦販售甜點大師Nicolas Boussin設計的〈特製黑森林蛋糕〉，有別於傳統的黑森林蛋糕，帶入現代化的元素但又不失傳統風味的蛋糕體，黑巧克力慕斯加上櫻桃內餡、櫻桃利口酒等，品嘗入口即充滿幸福的愉悅感。〈藍莓小蛋糕〉，濃郁奶香的乳酪蛋糕體但又呈現清爽風味，以藍莓果餡加上黑醋栗提味，讓口感有了新的層次，特別加上南法圖爾的可食紫羅蘭花提味，柔和與浪漫的氣息，讓人彷彿置身於南法的大自然中。即日起開放預購，詳情及訂位請洽JR東日本大飯店台北02 7750 9200或至https://taipei.metropolitan.tw/。

法國最佳工藝甜點師Nicolas Boussin到JR東日本大飯店台北獻藝。圖／JR東日本大飯店

法國最佳工藝甜點師Nicolas Boussin(中)及JR東日本大飯店台北行政主廚暨點心房團隊。圖／JR東日本大飯店

法國最佳工藝甜點師〈Nicolas Boussin聯名下午茶〉

期間限定：2024年1月1日至2024年3月31日止

雙人 1,400元 +10% (可任選兩杯精選茶款或咖啡)

每人加價1599+10%可享皮耶爵香檳無限暢飲

法國最佳工藝甜點師〈Nicolas Boussin 特製甜點〉

期間限定：2024年1月1日至2024年12月31日止

〈特製黑森林蛋糕〉6吋 1,200元

〈藍莓小蛋糕〉240元