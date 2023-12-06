最愛哪一味？ 基隆滷肉飯王者爭霸 選出最愛「庶民國飯」

【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆市政府為帶動觀光經濟，推出「2023基隆滷肉飯王者爭霸」活動，基隆市長謝國樑在記者會中帶頭大啖滷肉飯，歡迎各方到基隆品嚐古早味美食，結合景點成為台灣民眾半日或一日遊的口袋行程，說走就走，來雨都感受海派台味。

▲基隆市政府攜手活動官網40家店家推出優惠合作，打卡還有周周抽活動。 圖：基隆市政府／提供

謝國樑表示，滷肉飯是台灣最有名的小吃，更是基隆最著名且最庶民的小吃菜單選項，市府特別攜手農糧署蔡志勇主任、基隆市米穀商業同業公會呂居翰理事長，並且與全市40家滷肉飯店家舉辦這項活動，歡迎國內外愛吃滷肉飯的民眾一起參與，畫出自己心中最愛的滷肉飯地圖。

「基隆滷肉飯王者爭霸」自12/1盛大開跑，主辦單位邀請國宴名廚「保師傅」、美食評論家「王瑞瑤」和人氣 YouTuber「廚佛 Fred」，擔任滷肉飯美食評鑑家，為活動增添星光，並結合推薦景點規劃美食旅遊路線，讓有興趣參與的民眾，能夠有懶人包行程規劃說走就走，同時創造基隆觀光經濟的高度。

▲週末小旅行，到訪基隆順著美食旅遊路線，大快朵頤。 圖：基隆市政府／提供

為鼓勵民眾於活動期間前往基隆品嚐美食與觀光旅遊，基隆市政府攜手活動官方網站上40家店家推出優惠合作，只要在活動期間前往名單內店家消費即可享受優惠，若現場拍照留念並分享上傳至指定社群，還可以加碼參加週週抽活動，於抽獎活動截止日前打卡最多店家者，可獲得滷肉飯王者榮耀稱號，以及活動限量製作的紀念湯匙。除了40家合作店家之外，也歡迎民眾至票選網頁上推薦分享自己的口袋名單，活動期間內獲得票數最高的人氣店家，則可以獲得榮譽獎牌。

市府觀光及城市行銷處表示，為創造活動聲量，有效帶來觀光經濟效益，「基隆滷肉飯王者爭霸」特別推出繪製個人庶民國飯的趣味活動，歡迎民眾到遊戲網頁上，選取喜歡的醬汁、配料與肥瘦肉比例，透過可愛溫暖風格的插畫等互動方式，讓人隔著螢幕都彷彿可以聞到滷肉飯飄香，忍不住即刻出發前往基隆。

「基隆滷肉飯王者爭霸」結合美食與旅遊的活動，不僅好吃好玩，更有許多好康等你來參與，歡迎民眾至官方網站了解更多、規劃行程，一起來到基隆感受海派台味的魅力。

「2023基隆滷肉飯王者爭霸」活動資訊

1. 人氣店家票選：活動期間開放民眾推薦私藏店家，於活動網站進行人氣投票活動（活動截止至明年1月15日），總得票數前5高票店家可獲頒人氣王！

2. 「基隆滷肉飯王者」打卡週週抽：在活動期間，民眾於社群平台分享到訪打卡照，不僅能參加週週抽好禮，活動截止打數最多者，將獲得特製紀念品乙份，成為基隆滷肉飯王者！

3. 客製專屬基隆滷肉飯：活動推出趣味十足的繪製台灣庶民國飯網路小遊戲，廣邀全台民眾共襄盛舉，打造自己最愛的滷肉飯組合！

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