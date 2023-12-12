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新北土城新開幕韓式料理！與小農合作解決「食材浪費」問題

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【吃自己美食雲-土城店】坐落於新北土城區，位在安和國小的正對面，是一家今年8月新開幕的韓式料理餐廳。踏入店內，簡單乾淨的桌椅整齊排放，耳邊傳來近期熱門的K-pop韓國流行歌曲，整體呈現輕鬆、愉悅的用餐氛圍。

自農家出身的老闆，因為受一篇英國報導《廢墟中的寶石》所啟發，使他開始重視「食物過剩、食材浪費」等問題，期許自己若有天從事餐飲業，將要與小農合作，將即將報廢的食材加以利用，幫助農民的同時，也解決了浪費食材的問題。

報導內提到「有百分之60被棄置的蔬果是完全可以食用的」，這些被農家定義為屬於市場規格之外的「格外品」，營養價值與鮮甜度其實都和市售的蔬果相同，但卻因為「不符合消費者期待」而遭受拋棄。老闆便發想，若能運用這些格外品結合現代年輕人喜歡的韓式料理，不但能透過自己小小的力量解決社會議題，又是一個能實現自我的創業機會，於是【吃自己美食雲】就此誕生。

▲進到店內，親切的服務人員會請客人們掃QRcode點餐。
▲進到店內，親切的服務人員會請客人們掃QRcode點餐。

▲隨桌提供兩樣免費小菜。
▲隨桌提供兩樣免費小菜。

雜菜冬粉

將各種蔬菜與韓式冬粉拌入韓國芝麻油，不但入味且口感富有彈性，與頂部的菠菜一起咀嚼，香氣十足。

Q丸炸年糕併併

外酥內軟、沾滿韓式辣醬的年糕，吃起來不但Ｑ彈又帶有嚼勁，甜辣滋味在舌尖上逐漸擴散開來，叫人欲罷不能；一旁的拳頭飯糰則飄散著淡雅香氣，吃起來Q彈有嚼勁！

▲Q丸炸年糕併併附有蘿蔔湯，冷冷的冬天喝一碗立刻讓全身暖和起來。
▲Q丸炸年糕併併附有蘿蔔湯，冷冷的冬天喝一碗立刻讓全身暖和起來。

鮪魚飯捲

所有小朋友們最喜歡的「鮪魚飯捲」，不但營養、健康也十分有特色，小黃瓜、紅蘿蔔、黃蘿蔔、鮪魚等配料一同捲入粒粒分明的米飯之中，外層的海苔則帶有獨特的芝麻油香味，一口咬下，食材自然的鮮甜香氣在嘴裡綻放，不只小孩喜歡，大人也超級愛。

醬燒牛肉拌飯

韓劇裡經常出現的料理「石鍋拌飯」，是饕客心目中的美味首選，店家使用與小農合作的當季蔬菜做為配料，搭配鹹甜適中的醬燒牛肉，頂部再放上一顆完美的太陽蛋，賣相極佳。上桌後，倒入店家特製辣醬，香味隨著石鍋中的熱氣冒出，米飯混合著鮮甜蔬菜、牛肉拌勻，多重的層次感一一疊起，隱藏在底部的酥脆鍋巴，咬下更是滿嘴的幸福，點這道絕對不踩雷！

韓式部隊鍋

喜歡吃韓式鍋物的朋友們，千萬不能錯過「韓式部隊鍋」，鍋中的各種食材經過煮製後，散發出迷人的香氣。鮮嫩的豆腐搭配年糕、泡菜、肉片及起司片，再撒上些許蔥花，攪拌後熱騰騰下肚，最後喝上一口香辣爽口的湯頭，溫暖的好味道，保證一吃就愛上！

【吃自己美食雲-土城店】不僅以其美食吸引了許多食客，也因其熱情又周到服務而贏得附近居民、學生的喜愛，目前店家不只有線上點餐自取打9折的優惠，還有評論送小點心的活動喔，愛韓式的朋友們，快下單吧！


【吃自己美食雲-土城店】

商家地址：新北市土城區延和路48號

商家電話：0222643975

粉絲專頁：https://psee.io/5eegdk

營業時間：10:30–02:00


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