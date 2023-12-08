萌萌「桑塔熊」現身雪粼捷運列車！和旅客同遊新北歡樂耶誕城

桑塔熊與外國友人相見歡，歡迎國內外朋友一起來新北歡樂耶誕城。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023新北歡樂耶誕城」已熱鬧開城，除了在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場規劃設置近40座耶誕氛圍裝置藝術，更與新北捷運公司合作推出期間限定耶誕主題環狀線列車，而「桑塔熊」也將驚喜現身車廂或月台與遊客互動，和大家一同歡度冬日耶誕佳節。

▲桑塔熊逗趣現身環狀線板橋站及「雪粼列車」。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

今年新北捷運公司首度推出新北歡樂耶誕城期間限定環狀線主題列車「雪粼列車」，將環狀線列車以金色、白雪、暖黃色等元素打造，於車窗上及地板上布置各式白色、金色的雪花窗貼，猶如雪光粼粼，呈現溫暖跟溫馨的乘車空間，彷彿從雪地出行駛而來的溫暖列車。「雪粼列車」將在11月期間依固定班次營運，除了讓遊客能方便地前往耶誕城會場，更可以感受耶誕城主題氛圍。此外，「桑塔熊」也將自本週起，於耶誕城活動期間的每週三，驚喜現身「環狀線板橋站月台」或「雪粼列車」與遊客相見歡。

市民廣場「耶誕甜蜜派對 Sweet Xmas Party」燈區繽紛亮眼裝置除了「甜點星」耶誕樹外，周邊路口還有「巧克鼠歡樂頌」，巧克鼠躲進禮物盒裡想給大家神秘驚喜，逗趣的表情增添歡樂氛圍、巨大燈球裝置「Xmas 故事屋」及「甜蜜魔法隧道」等大型美拍裝置，市府一樓大廳也有充滿童心的「桑塔熊 FUN 樂園」，桑塔熊帶著滿滿耶誕禮物歡迎大家到來，廣場上更進駐「甜心派對市集」，集結有趣好玩的夾娃娃機及人氣貼圖角色「好想兔」周邊以及爆米花、冰淇淋及脆薯等各式美食，兩側更有「粉紅甜心旋轉木馬」及「杯子蛋糕圓舞曲」遊樂設施，讓小朋友創造獨特的粉紅耶誕回憶。

▲可愛的桑塔熊和遊客一起合照。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

接著充滿童趣的站前廣場「甜點小鎮 Sweets Town」燈區，由可愛擔當的馬卡龍作為甜點料理師，把糖果、馬卡龍及甜甜圈等元素化身成可愛又好拍的裝置，像是「翻糖馬卡龍」、「糖果屋」、「魔幻蛋糕城」及「Pink Donut」，其中「魔幻蛋糕城」更結合了音樂、轉動機械燈光秀和雪花紛飛的效果，營造出奇幻的耶誕世界氛圍。活動期間更有「甜點小鎮薑餅屋市集」以及最受小朋友期待的遊樂設施「粉浪漫籃寶堅尼」及「冰淇淋嘟嘟小火車」，讓大家都能盡情享受在耶誕派對時光裡。

轉往萬坪公園「白爛貓的甜蜜耶誕派對 LAN LAN CAT Sweet Xmas Party」燈區，則是由人氣貼圖角色白爛貓以及他的好朋友們準備溫馨又有趣的五座主題裝置，準備給大家滿滿的驚喜與歡樂，歡迎大家前往與白爛貓合照打卡，留下美好回憶。而溫馨又夢幻的府中廣場「薑餅樂園 Gingerbread World」燈區，打造全台唯一的巨型薑餅人以及「皇冠巧克力屋」、「金色魔法森林」、「魔法帽耶誕樹」和「雷根糖 Postman」等魔幻耶誕節裝置，讓府中廣場充滿溫馨耶誕氣氛；更多活動資訊可於「新北歡樂耶誕城」官網或加入「新北旅客」Facebook 粉絲團查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野