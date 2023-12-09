韓料控聚餐首選！起司瀑布炸雞、馬鈴薯豬骨湯、韓國一隻雞都厲害，打卡必備彩虹調酒美到哭

That’s ok 괜찮아 是位於蘆洲的一間人氣韓式餐酒館，與甘釜京韓日燒肉料理專門店比鄰而居，其實兩間是姐妹店，因為客人許願除了韓式燒肉外，也想品嚐多些韓式料理，於是就出現了That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館！

韓國人喜歡用 괜찮아 安慰人，意味著「什麼都沒關係！」，來到That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館不管是開心還是傷心，一夥人相聚或是一個人靜靜， 這裡統統符合。

蘆洲韓式餐酒館推薦｜That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館

在蘆洲頗有名氣的甘釜京韓日燒肉料理專門店，一旁是其姐妹店That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館，來自一位對燒肉很狂熱的女燒肉師，從小就立志要開燒肉店！平均一年出國4次以上至日本和韓國取經，為的就是提供更道地的日韓料理給國人，因為顧客許願希望能品嚐到更多韓式料理，於是打造出That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館，提供多種道地的韓式料理、也能小酌幾杯的好地方。

That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館｜聚餐、聚會、包場

That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館一樓長型的空間，搭配大型螢幕播放樂曲，氣氛輕鬆和樂，座位舒適不擁擠，燈光不會太強且刺眼，是很舒服的環境。

除了一樓的用餐空間另外還有二樓，可容納不少客數，提供包場服務，往年聖誕節就有人包場交換禮物，感覺就是熱鬧氣氛high。

有投影機設備，小型會議、教學也是很棒的地點。

That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館｜韓國一隻雞

That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館不僅適合小酌，來享用正餐也是很適合的，一般餐酒館的份量都很精緻，但That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館的份量很足，雙人份幾乎可以供給3～4人享用，吃飽又吃巧！

起司瀑布炸雞、馬鈴薯豬骨湯、韓國一隻雞都很想吃，但只有兩大一小只能挑一種，天氣變涼了，想來鍋暖心暖胃的料理，就選了韓國一隻雞套餐(NT.1580)。

套餐有麵或飯可選，小孩喜歡吃飯，就挑了石鍋拌飯，有菜有肉的石鍋拌飯，吃的到鍋巴的焦香，韓式辣醬的微辣搭配白飯以及各種蔬菜，口感豐富。

套餐飲料部分選了可爾必思、無糖綠茶、可口可樂，沒有開車、騎車的朋友推薦可以點調酒，搭配各式韓式料理超合拍，樣樣都是到位下酒菜。

韓式經典小菜之一的辣味涼拌魷魚，店家精選的食材，新鮮度吃得出來。

仔細攪拌後，火紅的辣味涼拌魷魚光看就讓人口水直流，魷魚鮮脆沒有腥味，醬汁加入水果調製，中和辣度，吃起來很順口不死辣，搭配杯調酒只能說備感幸福。

一隻雞內有整隻雞、蔬菜、馬鈴薯、杏鮑菇等，另外會附上一盤年糕，湯煮滾後丟下年糕不用煮太久久可食用，軟Q軟Q的不只好吃還有飽足感。

店家重視食材來源，選用符合自然成長的雞隻，不選用施打激素的藥雞，讓人吃起來更安心，聽說住附近的女明星也很愛來點這道；上桌等到湯滾後，服務人員會幫忙顧客把雞肉剪成塊狀方便食用，大約再煮約10分鐘就可大快朵頤。

嚴選的雞肉雞質軟嫩，就算是雞胸也不乾柴，雞湯很甘醇、濃郁，超好喝！我覺得自己來外帶回家當鍋底也是非常適合。

一開始建議先品嚐原味，如果嫌不夠重口味，可自行在碗中添加韓式泡菜、蒜末等調整滋味，相當客製化的吃法，一群人同行有人想吃清爽或是重口味都沒問題；韓式辣醬和黃芥末是可以沾雞肉一起品嚐。

當天提供三款韓式小菜，吃完可再續喔，小菜都是店家自製，味道很好，海帶芽有濃郁的柴魚香，白蘿蔔爽脆解膩、泡菜酸辣度恰到好處。

甜點選了懷念的起司地瓜，上桌後服務人員會在桌邊攪拌均勻，起司加上地瓜泥，宛如瀑布的牽絲感。建議趁熱享用最可口，地瓜的綿密甜美搭配奶香十足的起司，推薦必吃甜點。

That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館｜粉紅醬辣炒年糕

韓國必吃的辣炒年糕，香辣夠勁擄獲不少韓迷的心，不太敢吃辣的朋友，可以試試前陣子在韓國非常流行的粉紅醬辣炒年糕，粉紅醬(玫瑰醬)就是把韓國的辣醬加入白醬，降低原本辣炒年糕的辣度，帶有淡淡的奶香味，色調上也很柔和漂亮，粉紅醬辣炒年糕(NT.260)在That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館就有供應。

豐富的配料吃的到年糕、鳥蛋、香腸、洋蔥、魚板等食材，軟Q入味的年糕緊緊巴著粉紅醬，濕潤且夠味，不同食材的魚板、鳥蛋更添口感上的層次感，辣度不高且順口，是小朋友也可以接受的韓式小吃。

That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館｜半半韓式炸雞

That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館的餐點太多想吃，除了韓國一隻雞套餐外，又單點半半韓式炸雞(NT.380)，這裡的韓式炸雞超好吃，人多的話推薦可以點來一起share。

半半韓式炸雞是不辣的甘醬、傳統辣醬口味各半，怕辣或是愛吃辣的朋友都吃的到！炸雞醃製二天，充分入味，炸到外脆內嫩，肉汁洋溢，韓式炸雞不只美味也不油膩，因為炸雞用不同溫度的油分二次炸，炸完後還要甩油，吃起來不油不膩即使冷掉依舊不影響風味。

That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館｜韓國五花肉烤肉

店內招牌韓國五花肉烤肉也是不容錯過的料理之一，單吃或是當下酒菜都很合適。

韓國五花肉烤肉可搭配生菜、泡菜、蒜頭一起吃，雖是五花肉但烤到油脂逼出，吃起來肉質Ｑ彈而且不油膩，用生菜夾著吃，加點泡菜、蒜頭，清爽又不失美味。

That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館｜彩虹調酒

女孩們看到絕對會瘋狂的彩虹調酒(NT.660/組)，一組有六杯，兼具傳統與時尚的調酒，IG網美照必備！

(飲酒過量有害健康/未滿十八歲請勿飲酒/喝酒不開車)

使用韓國傳統馬格利為基底，加入新鮮水果，非濃縮果汁液，酒精濃度約6%，六杯口味分別是草莓、葡萄柚、百香果、青蘋果、藍柑橘、桑椹。

喝起來很順口，帶有各種果香的甜味，酒味不重，平時不太喝酒的我一喝就愛上，真的好喝又好拍，人多點一組來助興，絕對不會失望。

(飲酒過量有害健康/未滿十八歲請勿飲酒/喝酒不開車)

自從造訪過甘釜京韓日燒肉料理專門店就讓人念念不忘它的好吃燒肉，這回來訪姐妹店That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館同樣沒讓人失望，餐點豐富可口，環境適合聚餐、辦活動，氣氛熱絡空間足，小酌一番氣氛更high，很推薦的蘆洲韓式餐酒館。

That’s ok 괜찮아 韓式餐酒館 | FB

電話：02-2282-0918

地址：新北市蘆洲區光榮路34號1樓

營業時間：12:00~15:00(最後出餐14:00)；17:00~22:00(最後出餐21:00)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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