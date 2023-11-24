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「2023今夜嗨翻故宮！」聖誕節Cosplay一起進宮去 早鳥優惠票開賣

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圖：台北市政府觀光傳播局／提供
圖：台北市政府觀光傳播局／提供

聖誕節穿著古裝參加「2023今夜嗨翻故宮！」賞畫觀器。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
聖誕節穿著古裝參加「2023今夜嗨翻故宮！」賞畫觀器。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】聖誕週末夜就到故宮開趴，Cosplay 踏入百年名畫的宮廷世界！為推廣藝術文化，台北市政府觀光傳播局（觀傳局）與國立故宮博物院再度攜手創造夜間新玩法，於12/23晚上6時到9時推出「2023今夜嗨翻故宮！」限定活動，早鳥優惠票即日起限量販售。

▲變身東方的、西方的仕女，一起扮裝穿越上世紀。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲變身東方的、西方的仕女，一起扮裝穿越上世紀。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

2020年故宮首次舉辦「故宮之夜」，吸引逾2,000人扮裝夜遊故宮，廣受好評；而2023年即將於12/23聖誕週末夜再次登場。觀傳局表示，北市府持續致力推廣夜間觀光，策劃各式活動，例如松山文創園區的「夏日松一下－夜晚主題派對」、「2023台北白晝之夜」，科教館的「大人的科學館－夜探科教館」等，皆吸引大批民眾參與；本次與故宮合作，推廣台北夜晚旅遊好去處，邀請民眾扮裝夜遊故宮，Fun Night 台北的夜晚。

▲相約扮裝一起嗨翻故宮之夜。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲相約扮裝一起嗨翻故宮之夜。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局介紹，「2023今夜嗨翻故宮！」活動結合國立故宮博物院正在展出的國寶名作〈明仇英畫－漢宮春曉圖〉，現場打造明朝畫加仇英描繪的漢宮生活，建立拍照打卡牆，重現長卷中描繪的宮廷遊樂生活，讓遊客可以「扮裝、賞畫、觀器、暢樂」四種玩法，供體驗和拍照打卡；另，策展人也將現身「無界之涯」、「國寶進行式」、「祀與戎」等展間，與遊客近距離互動，賞畫觀器聊古今。

當天還有融合傳統與現代的跨界國樂演奏、時裝走秀、美肌拍貼機，更邀請復興商工的人像速寫隊，重現畫師毛延壽為王昭君寫像的著名場景；同時也推出文物探索集章活動，完成任務即可獲得限量的「故宮之夜限定版-糖霜餅乾」。

▲「2023今夜嗨翻故宮！」包括文物探索集章活動，任務完成可兌換限定的「故宮之夜限定版-糖霜餅乾」。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲「2023今夜嗨翻故宮！」包括文物探索集章活動，任務完成可兌換限定的「故宮之夜限定版-糖霜餅乾」。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

「2023今夜嗨翻故宮！」門票在「北北基好好玩卡」官網及「Klook」雙通路販售，11/30前早鳥優惠價只要320元，12/1恢復一般售價360元，憑票入場還可兌換「2023今夜嗨翻故宮！限定鑰匙圈」一個，限量兌換，換完為止。今年聖誕週末夜，就到故宮來場穿越之旅，相揪進宮！

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故宮 觀光 早鳥

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