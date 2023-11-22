「台北國際白色野餐」打造純白時尚 白色燈海點亮國際之光

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球最具代表性的時尚盛事「白色野餐」，日前於台北盛大舉行！這場源於法國巴黎的經典活動，已然在台灣深植根基，蔓延成一項結合時尚、美食、環保和國際友誼的嘉年華。

拿下法國國際組織授權多年的璐露野生活，今年，白色野餐以「國際觀光」為主題，打造沉浸式「白色野餐專屬航班」，結合多樣化的空間與場景佈置，於充滿活力和藝術文化氛圍的國立中正紀念堂民主大道上舉辦，除了延續無痕美學的精神，現場也設置太陽能發電專區實踐永續概念，讓國際看見台北城市之美，感受台灣的獨特魅力。

▲源自1988年法國巴黎的「白色野餐 Le Dîner en Blanc」。 圖：璐露野／提供

Let’s Check In ！以白色時尚實現國際觀光之旅

源自 1988 年法國巴黎的「白色野餐 Le Dîner en Blanc」，最初只是一群多年好友的聚會，他們相約穿著全白衣物，以便在人群中辨識彼此。隨著時間推進，這個概念逐漸形成為國際性活動，不僅延續超過30年，全球也有近90個城市積極參與，建立在尊重參與者並秉持活動精神基礎上的白色野餐，受到時尚界的高度關注。

法國白色野餐台灣發起人顏邵安（璐露野）表示，2023 年台北國際白色野餐以「國際觀光」作為主軸，疫後人們紛紛踏上探索世界旅程為核心，旅遊業不斷創新擴大國際旅遊趨勢，在提供更多元選擇和體驗的需求下，白色野餐的主辦單位璐露野生活，今年更攜手雄獅集團及欣傳媒，奢華打造前所未有的「白色野餐專屬航班」，現場沉浸式體驗獨特的機場航廈設計，參與者從多樣化的空間裡感受，從電子機票 Check in 報到，拿取行李牌跟登機證手環，穿越免稅商店的品牌展示區再通往登機門，模擬的機場跑道，飛向今年的目的地中正紀念堂，整場活動彷彿置身於機場的旅行期待。

璐露野生活期許，藉以，白色野餐活動的引響力，未來能帶領台灣民眾跟著台北團隊飛往其他城市，透過參與國際白色野餐的活動了解不同城市的文化風貌與國際交流，開啟一場令人難忘的白色之旅。

▲所有參與者，同時在空中揮舞白色餐巾，象徵活動正式開始。 圖：璐露野／提供

▲特別選在國際地標「國立中正紀念堂」融入全球化視野，讓台灣成為永續綠能的一份子。 圖：璐露野／提供

知名地標融入全球化視野，讓台灣成為永續綠能的一份子

今年是台北國際白色野餐活動取得授權的第九年，地點特別選在國際地標「國立中正紀念堂」民主大道上展開一連串活動。石板鋪面長達380公尺的大道，是台北藝文活動的搖籃，不只定期舉辦各種文化、藝術和音樂表演，兩側種植的各種繽紛多彩花草，在白色野餐的活動佈置下襯托出更為清新的獨特氛圍。

▲台北藝文活動的搖籃，不只定期舉辦各種文化、藝術和音樂表演。 圖：璐露野／提供

▲今年現場特別設有獨家專利的 「塗料彩繪太陽能板」，落實對永續能源的承諾。 圖：璐露野／提供

白色野餐持續鼓勵每一位參與者在活動結束後，共同參與綠色行動，除了倡導將攜帶垃圾離場，為地球盡一份心力之外，今年現場特別設有獨家專利的 「塗料彩繪太陽能板」，落實對永續能源的承諾，引領大眾邁向更環保的未來。值得一提的是，活動來到傍晚後的閉幕點燈儀式，今年白色野餐特別與戶外用品品牌 KZM OUTDOOR 合作設計打造活動限定的露營燈，此時眾多參與者共同點亮城市浪漫星海的「白色國際之光」，象徵白色美好未來即將啟程。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野