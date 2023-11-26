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鮮嫩口感美味上桌！ 基隆香川精緻鐵板燒 炙燒鮮蝦與生食級干貝吸引饕客

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

深藏在基隆夜市周邊的香川精緻鐵板燒，已在當地營業八年，是許多在地人想品味高級鐵板燒料理的首選。店家位於在二樓空間，走在騎樓內可清楚看見招牌，只需要沿著指標走上階梯，便能看見醒目充滿著神祕氣息的店門口。

▲因老闆夫妻喜歡日本文化，便在取店名時，選用了日本四國的「香川」縣為名，以此作為品牌的起點。
▲因老闆夫妻喜歡日本文化，便在取店名時，選用了日本四國的「香川」縣為名，以此作為品牌的起點。

踏進其中，會被充滿氛圍的燈光吸引住，用餐空間分成兩處，一邊為靜謐感十足的空間，另一邊則可透過窗戶看見窗外風景，相當愜意。

餐廳的消費方式分成套餐、商業午餐、單點三種模式，若今天沒有明確的目標可選擇菜單上的套餐，由店家推出的方案去做選擇，而平日中午提供的商業午餐，更是附近上班族的福音，許多常客有自己鍾愛的料理，便會選擇單點的模式，皆可依照個人喜好進行挑選。

店家提供的主食多元，從到基隆旅遊必吃的生猛海鮮，如馬頭魚、干貝、海草蝦，到鮮嫩多汁的新鮮牛排、羊肩排、雞腿排應有盡有，套餐還會附上前菜、湯品、甜點，既豐盛又滿足！

▲點選套餐時前菜會呈上日本宮城的生蠔佐鮭魚卵，淋上由海菜與蛤蠣依比例調製的醬汁，獨特的鮮美滋味廣受好評。
▲點選套餐時前菜會呈上日本宮城的生蠔佐鮭魚卵，淋上由海菜與蛤蠣依比例調製的醬汁，獨特的鮮美滋味廣受好評。

▲軟嫩可口的蒜香麵包。
▲軟嫩可口的蒜香麵包。

▲口味濃郁的巧達濃湯。
▲口味濃郁的巧達濃湯。

日本生食大干貝

嚴選北海道的生食級干貝，在主廚細膩的手法下，干貝表層酥脆，熟度保持恰到好處，鋪在下方的義大利米型麵更是餐點的特色之一，搭配松露蘑菇醬及魚子醬，並撒上特製佐料，鮮嫩可口的干貝與口感十足的米型麵，絕妙的組合讓人口水直流！

香煎馬頭魚

採用東北角沿岸的海鮮特產馬頭魚，在日本屬於高檔海鮮，也被稱為「甘鯛」。透過乾煎的方式完美帶出馬頭魚的香氣，透過熟稔的烹飪手法，將其魚肉鮮美徹底釋放，外酥內嫩的口感令人念念不忘，沾上一旁附上的胡椒鹽，會讓整體更添豐富感，是許多旅客喜愛的一道海鮮料理。

炙燒海草蝦

特選漁港新鮮直送的海草蝦，體型肥碩的鮮蝦被料理的金黃可口，扎實又鮮嫩的口感，搭配由日本黃玉米與台灣玉米混製而成的玉米醬，一口咬下，飽滿的蝦味在口中釋放，讓人驚豔不已！

波士頓龍蝦

使用來自加拿大的波士頓龍蝦，透過主廚精心料理過後，並透過細膩的刀工將龍蝦處理成易享用的狀態，內在豐富又鮮嫩的肉質清晰可見，佐上盤緣的蜂蜜芥末醬，更能提升整體風味！波士頓龍蝦的價格會隨著季節而有所浮動，在點餐可先向店家詢問。

紐西蘭Ps菲力牛排

嚴選紐西蘭產地的Ps菲力牛排，被公認為牛肉當中最嫩的部分，在老闆多年的料理經驗之下，將牛排煎煮的鮮嫩可口，完美保留住牛肉的原汁原味，搭配附上的玫瑰鹽與黑胡椒，風味更佳！若今天想來點牛肉滿足口腹之慾，這道菲力牛排的絕佳風味，定能滿足饕客的味蕾。

過去曾在台北從事多年相關餐飲行業的老闆，在多方考量後決定回到家鄉基隆，以新鮮的食材、細膩的料理手法、精緻的餐點，以及舒適的用餐空間，打造出在當地好評不斷的鐵板燒餐廳。


【香川精緻鐵板燒】

營業地點：基隆市仁愛區愛二路23號2樓

營業時間：11:30-14:30；17:30-22:00

店家電話：0224277070

粉絲專頁：https://pse.is/57jcm2


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