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賞鳥踏青！ 「板橋湳仔溝、新海濕地」城市秋遊微旅行

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秋高氣爽的天氣最適合騎單車秋遊趣。　圖：新北市政府水利局／提供
秋高氣爽的天氣最適合騎單車秋遊趣。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】時序已入深秋逐漸涼爽，夏季的酷暑已然全消，候鳥季也揭開序幕，新北市政府水利局邀請遊客來趟賞鳥踏青的城市微旅行，偕同親戚朋友至板橋的湳仔溝、新海濕地，戶外走走、拍照打卡騎單車，共賞候鳥過境的美麗蹤跡。

近年來水利局在湳仔溝河道內栽種水生植物，提供生物休憩及捕食的場所，營造綠意盎然的多樣植栽與良好的棲息環境，是吸引鳥類飛來停棲的主要原因。此外，位於津渡橋附近的湳仔溝自行車道兩旁，台灣欒樹的果期約10月至12月，目前已結滿磚紅色蒴果，宛若紅寶石皇冠，是深秋唯美浪漫的拍照打卡熱點。

▲湳仔溝已蛻變成一個具有生態多樣性的生態新樂園。　圖：新北市政府水利局／提供
▲湳仔溝已蛻變成一個具有生態多樣性的生態新樂園。　圖：新北市政府水利局／提供

台北市野鳥學會說明，近期的生態調查紀錄顯示湳仔溝已具生物多樣性，包括植物、鳥類、魚類、蝴蝶和蜻蜓等多個類別，截至2023年7月，生物累計紀錄已經達到164種。其中，一些代表性生態物種的回歸，像翠鳥、紅尾伯勞與台灣藍鵲等生物，皆標誌著湳仔溝生態環境的積極轉變。

▲新北濕地藝術季運用濕地自然素材進行創作，呈現「匯聚」主題意涵。　圖：新北市政府水利局／提供
▲新北濕地藝術季運用濕地自然素材進行創作，呈現「匯聚」主題意涵。　圖：新北市政府水利局／提供

欣賞完湳仔溝豐富的生態環境後，民眾可沿著板城路騎單車約10分鐘，即可抵達位於大漢溪右岸的新海二期人工濕地，已邁入第5屆的「新北濕地藝術季」現正舉辦中，今年匯集多國藝術家的創作能量，凝聚地方群眾的力量，運用濕地自然素材進行創作，呈現「匯聚」主題意涵，帶給大家國際級的視覺饗宴，藝術季展期只到11/19，歡迎民眾把握時間來共享濕地生生不息的藝術風光。

▲圓胖可愛的紅尾伯勞，是第三級保育類的鳥類。　圖：台北市野鳥學會／提供
▲圓胖可愛的紅尾伯勞，是第三級保育類的鳥類。　圖：台北市野鳥學會／提供

水利局表示，不論是「板橋母親之河」湳仔溝或是「大地之腎」新海濕地，皆是都會區難得的賞鳥踏青好景點，期許大家用眼觀察、用耳聆聽、用心感受，透過生態觀賞、徒步旅行或單車健行等休閒遊憩活動，來體驗都市與自然的共融之美。

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