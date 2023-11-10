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「章學友、橘太郎」吃過嗎？台北「10大夜市神美食」出爐　南機場霸榜成最大贏家

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source: FB／臺北好市發聲
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文／蔡瓅萱 

2023年10大夜市神美食來了！每年都會舉辦的「臺北夜市打牙祭」日前公布「10大夜市神美食」名單，蒐羅臺北各大夜市的美味小吃，從中透過網路票選評選出10大臺北夜市美食！在日前公布的名單中，來自「南機場夜市」的小吃在前10名中就佔了5名，可以說是最大贏家。究竟10大夜市神美食有哪些呢？一起來看看吧！

臺北夜市打牙祭　10大夜市神美食出爐！

為了推廣夜市文化及夜市美食，臺北市市場處每年皆會舉辦「臺北夜市打牙祭」活動，今年已經邁入第14年。活動從7月的「平民美食評鑑家招募」開始，8月推出「夜市集客快閃活動」，9月則進入「夜市神美食人氣票選」，在10月公布夜市神美食獲獎名單，並於近日進行頒獎。

霸榜5名！南機場夜市成最大贏家

活動以寧夏夜市、南機場夜市、延三夜市、公館夜市、臨江街夜市、華西街夜市、艋舺夜市、梧州街夜市、廣州街夜市等10個臺北知名夜市的美食為範圍，邀請大家在9月1日至9月15日期間進行美食票選，評選出10大夜市神美食，最終得獎名單如下（依參賽編號排序，非票數排行）：

林振櫂燒麻糬－麻糬冰（寧夏夜市）

章學友章魚燒－明太子章魚燒（南機場夜市）

橘太郎爆漿雞蛋糕－招牌奶油爆漿雞蛋糕（南機場夜市）

銘鄉豬高飯－豬高飯（南機場夜市）

MUSA咖哩餅－雞肉咖哩餅（南機場夜市）

洪記鹹粥－海鮮米粉（南機場夜市）

蔘源藥頭排骨－豬腳便當（延三夜市）

汕頭老牌四神湯－綜合湯（延三夜市）

家鄉碳烤雞排－碳烤雞排（士林夜市）

老三豬腳－滷豬腳（梧州街夜市）

臺北夜市打牙祭公布「臺北10大夜市神美食」名單

▲臺北夜市打牙祭公布「臺北10大夜市神美食」名單。

image source: FB／臺北好市發聲

從最終名單中可以看見，在10大夜市神美食中，來自「南機場夜市」的小吃就佔了5名，可以說是本次票選的最大贏家。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「臺北夜市」近一年探索概念中，出現了「寧夏夜市」、「士林夜市」、「南機場夜市」、「饒河（街）夜市」、「公館夜市」、「艋舺夜市」、「師大夜市」等，顯示出這些都是網友討論到臺北夜市時會提到的知名夜市，此外，這次的「台北夜市打牙祭」，也出現在探索概念中。

「臺北夜市」近一年探索概念

▲「臺北夜市」近一年探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月09日至2023年11月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『臺北夜市』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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