三重出現日式昭和風咖啡店！滿室老物件伴隨咖啡香，超柔軟的布丁與綿密的巴斯克必點

三重出現一間老宅咖啡店，三十曼波的日式昭和復古風，一開幕就掀起話題，三重越來越多有水準且很有味道的咖啡店，鄰近的巷弄中還有一間西當･普里斯，也是個人很喜歡的咖啡店。

三重推薦復古咖啡店

低調巷弄裡的靜謐，剛好契合三十曼波的氣質，木質推拉門配上綠色長排椅，縈繞著幾分復古且昭和的味道。

三十曼波的店內空間其實很大，座位安排的鬆散，完全沒有壓迫感，在這裡，你可以靜靜地品嚐杯咖啡、聆聽著背景的音樂，甚至翻閱雜誌書籍，享受一個屬於自己的自由時光。

滿滿的老物件以及收藏品，讓人看得目不暇給，手指按下快門也沒停過。

連冷氣都是如此復古。

每個座位都不太一樣。

茶杯融入整體氛圍，同樣是很有味道。

店內還有隻熱情的小狗狗。

想買咖啡豆也OK。

三十曼波｜菜單

三十曼波主以咖啡、飲品、甜點為主，種類不多，甚至咖啡的選擇性也不算太多，但基本的美式、拿鐵、手沖咖啡都是有的，不喝咖啡的朋友可以選擇紅茶或奶茶。

三十曼波｜黑糖拿鐵

黑糖拿鐵(NT.140)可選擇要低焙還是中重焙，還蠻講究的，可依客人喜好來做調整。

中重焙的味道剛好，香而不苦濃，喝起來順口，上層的黑糖香且甜，更提出咖啡的香氣，並不搶風采。

三十曼波｜蜜香奶茶

奶茶類也是頗有水準，蜜香奶茶(NT.140)喝得出茶香，茶和奶的比例完美，濃醇且不甜膩，基底的茶甚好。

三十曼波｜焦糖布丁

除了咖啡，大人小孩都愛的布丁絕對要點，幾乎每桌都有一份焦糖布丁(NT.90)。

完美倒扣的布丁，小心翼翼的放上鮮奶油，撒上檸檬皮，精緻又精美的布丁很迷人；布丁口感偏日式布丁，是比較細緻柔軟的路線，沒有過多空隙、氣泡感，幾乎入口即化。

三十曼波｜香香紅烏龍巴斯克

一吃就讓我驚艷的香香紅烏龍巴斯克(NT.160)同樣推薦必點，綿密的巴斯克，濕潤不甘口，紅烏龍的茶香溫柔不搶戲，搭配鮮奶油更為柔順，絕對是搭配咖啡或奶茶的好朋友。

三十曼波整體的氛圍與裝潢讓人很喜歡，沒有壓力、可以靜靜的獨享自己的美好時光，很舒服的空間還有咖啡甜點相伴，喜歡拍照或是喜歡老物件的朋友一定會愛上。

三十曼波 | FB

地址：新北市三重區安慶街3號1樓

營業時間：12:00–20:00（週日、週一公休）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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