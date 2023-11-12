夢幻蔚藍步道！ 基隆「望幽谷濱海步道」輕鬆好拍 順遊潮境公園、八斗子漁港吃美食

基隆熱門景點推薦，必訪望幽谷濱海步道，在網路票選基隆步道冠軍，輕鬆好走又能拍美景，探索望幽谷V型山谷，沿途還能欣賞蔚藍海域，遠眺基隆嶼的畫面實在太美麗！望幽谷步道山景海景、周邊交通停車、附近景點都在這篇帶你攻略，逛完步道再到八斗子漁港附近吃在地小吃美食，推薦可以安排在基隆一日遊行程裡面唷。

望幽谷濱海步道地址:基隆市中正區八斗街時間:24Hgoogle導航:望幽谷

基隆望幽谷交通

基隆望幽谷要怎麼去?自行開車的朋友從國道1號-基隆端交流道下-東岸高架橋-中正路-省道臺2線-八斗街。這裡有停車場。大眾捷運可以搭臺鐵至基隆站下-轉搭基隆市公車103至八斗子站下。這裡整理基隆八斗子這附近的停車場資訊+google導航，直接點可以到你要的位置1.海洋劇場停車場(1H/50元) 2.潮境公園收費停車場(1H/50元)3.六五高地停車場(1次/100元) 4.復育公園停車場(1H/50元)

從八斗子魚港上來六五高地停車場會有一大段上坡，如果單純只走望幽谷步道可以開上來六五高地停車，這邊有公廁跟自動販賣機很方便。我們則是還要接著走潮境公園繞一圈回到海科館，所以停在下面的海科館停車場比較方便，就不用再走上來開車。

基隆望幽谷-六五高地

從六五高地樓梯入口便可觀望基隆嶼美景

望幽谷是八斗子這邊一個深V的山谷地形，是基隆相當熱門的親子步道，難度不高有樓梯可以走，沿著樓梯下切進入幽谷的草原。

基隆望幽谷風景

特殊的V谷地形與對面的基隆嶼遙遙相望，彷彿真的忘卻了所有煩惱。

基隆望幽谷-忘幽平台

往下走便可抵達觀海的忘幽平台，東北角海岸線真的很美。

一望無際的蔚藍海域，仔細看還有些熟門熟路的人在這邊泡水、海釣

順著蜿蜒的步道接著走，旁邊盡是療癒的一片藍，在這邊吹著海風好舒服。

步道遮蔭處較少，防曬還是要做好，不過這難得的好天氣，讓我們沉迷在這美麗的風景中。

基隆望幽谷-濶天亭

在遠處就看見這座顯眼的涼亭，那邊有板凳讓大家休息，視野也是一級棒，推薦要去拍。

我喜歡從涼亭的框拍出去的構圖

涼亭後方可眺望八斗子漁港跟大樓市景。

剛剛下樓梯的望幽谷也清晰可見，不過待會還得爬上坡回去。

基隆忘幽谷-海景

步道一路通往藍海拍起來非常夢幻。

行徑的船隻水波，在藍海劃出美麗的白色線條，讓畫面添增幾分風采。

天空與大海整片都好藍，好天氣怎拍都好看。

走到這邊差不多要去下個點了，準備原路折返回到樓梯口

回程的風景依然美麗

入口處右轉可通往潮境公園，大約1K的距離

附近景點-101高地

101高地也是觀海的觀景平台，這邊占地非常寬廣，適合打卡拍照帶小孩子來放電

通往潮境公園的步道入口

順著步道一路下切就會抵達潮境公園，這一邊可以看到基隆山與海的美景

周末的潮境公園非常熱門，停車場位置很多還是幾乎都停滿滿，看到滿多人都來這邊水上活動

車子也可以停放在潮境公園走步道上去望幽谷，路線雙向同通行，假日車位一位難求，建議可以安排時間早點出發避開車潮。

【基隆景點】潮境公園｜飛天掃帚、鸚鵡螺溜滑梯、東北角海景

景點資訊

望幽谷濱海步道地址:基隆市中正區八斗街時間:24Hgoogle導航:望幽谷

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