「2023台北地景公共藝術」在南港！3款裝置藝術15家商家串連插畫必拍
今年「2023台北地景公共藝術」特地選擇南港區為策展區域！即日起直至11月26日，可以看到極具創意的裝置藝術作品，還有串聯15間當地特色店家並舉辦10場深度導覽活動，幫助讀者以嶄新的視角認識南港。
南港已經歷多次轉變，如今已不僅是台灣三鐵共構的交通樞紐，還有新的文化氛圍正在崛起，包含台北製造所和台北流行音樂中心都是近年的重點文藝場所。
而今年的「2023台北地景公共藝術計畫」以「逐岸流」為主題，將南港的歷史背景融入當地景觀藝術中，而且全部免費參觀喔！非常適合不熟悉或想認識南港的夥伴來一場「深度探險」。
其中的作品將由藝術家「步里赫森」結合多元媒材和複合工藝打造「光核」，瓶蓋工廠入口就可以看得到；至於科技聲音藝術家吳修銘的「記憶果實」則把南港歷史和生活文化幻化成聲音，在新新公園中可以來體驗看看；最後還有藝術家耿傑生的「G2G系列：通道」在公車候車亭進行創作，將輪胎軌跡結合Google Map的色彩，並在夜間點亮，有別於一般的公車站多了藝術氛圍的洗禮，超美！
此外，15家當地商家也加入此次的盛舉，特別與15位嶄露頭角的插畫家合作，共同創作「畫中的街景」插畫，這些藝術作品將在商家內展出一個月。最後，10場深度導覽包含黑鄉文學人文講座以及手作創意工作坊等各種活動都可以參加喔！快揪團一起參加吧。
延伸閱讀：
．全台最軟萌超商！7-11「布丁狗＆喜拿主題店」新登場 必拍亮點、門市資訊一次收
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言