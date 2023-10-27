好評不斷！再加碼「八里城市沙雕展」延長至11/12

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲點燈後的沙雕展現另一種風貌。　圖：新北市政府水利局／提供
▲點燈後的沙雕展現另一種風貌。　圖：新北市政府水利局／提供

▲因應展延至11/12，新北市政府水利局為獨眼巨人設計對白表示：「嗯…要繼續加班了。」　圖：新北市政府水利局／提供
▲因應展延至11/12，新北市政府水利局為獨眼巨人設計對白表示：「嗯…要繼續加班了。」　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由新北市政府高灘地工程管理處舉辦的「2023八里城市沙雕展」自開展迄今，吸引了許多國內、外遊客前往參觀，驚嘆連連，直呼不可思議的沙雕藝術創作展現。造訪的旅客均希望能夠展延，讓更多人欣賞神奇瑰麗的大地藝術，因此2023八里城市沙雕展將延期至11/12止，讓更多遊客可以前來觀賞。

因展期成效良好，除了遊客之外，在地商家也強烈反應希望展期延長，水灣餐廳、福容大飯店淡水漁人碼頭及在地商家也共襄盛舉，認養「2023八里城市沙雕展」，共同合作推廣城市沙雕藝術，提升八里觀光經濟效益，讓遊人感受八里左岸魅力，在水岸悠活氛圍中，一同欣賞精彩的沙雕奇景所帶來的視覺盛宴。

▲騰雲駕霧的青龍。　圖：新北市政府水利局／提供
▲騰雲駕霧的青龍。　圖：新北市政府水利局／提供
▲騰雲駕霧的青龍。　圖：新北市政府水利局／提供

遊客表示八里城市沙雕展除了作品創意與精湛雕工外，最為重要的是提供了最佳的觀賞環境，有設置無障礙步道，可供輪椅、手推車等行進參觀，讓身心障礙朋友們也可輕鬆觀展，同時是全家出遊可選擇的景點，一家老小都能玩得心滿意足。

▲沙雕展吸引眾多遊客造訪八里左岸。　圖：新北市政府水利局／提供
▲沙雕展吸引眾多遊客造訪八里左岸。　圖：新北市政府水利局／提供

秋風帶來涼意，適宜出外遊悠，本屆八里城市沙雕展延至11/12止，可把握這段期間全家出遊，拍下唯美的、留念的八里水岸風情印記。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

沙雕 淡水 步道

延伸閱讀

一句話露餡！少年槍手涉高雄青龍宮槍擊案 母揪心大義滅親

高雄蚵仔寮槍案釀3傷！警漏夜逮16人擁槍 開槍者竟未成年

在逃主嫌到案！高雄蚵仔寮槍案「波及廟公」3中彈 疑詐團黑吃黑惹禍

正副總統都在高雄卻爆宮廟槍戰 無辜廟公被掃射還有2男中彈

相關新聞

「2023台北地景公共藝術」在南港！3款裝置藝術15家商家串連插畫必拍

今年「2023台北地景公共藝術」特地選擇南港區為策展區域！即日起直至11月26日，可以看到極具創意的裝置藝術作品，還有串聯15間當地特色店家並舉辦10場深度導覽活動，幫助讀者以嶄新的視角認識南港。

全台最軟萌超商！7-11「布丁狗＆喜拿主題店」新登場 必拍亮點、門市資訊一次收

7-ELEVEN軟萌主題店來了！本次請到三麗鷗超人氣「布丁狗」和「喜拿」進駐門市，可愛人物壁貼、主題造型燈箱及布丁狗外型櫃，讓喜愛三麗鷗的朋友都激動直呼「太可愛了吧」。

「4萬盆」野花特色花海綻放超美！美堤河濱公園獨家呈現一定要看

北市美堤河濱公園的壯觀花海隆重登場！北市水利處在河濱公園旁的自然親水灣，營造出一個繽紛的「野花系特色花海」，為這片寧靜的河濱公園帶來了一陣生機。從即日起，一直延續到112年11月中旬，這裡將成為花海賞析的最佳時刻。

秘境都不秘境了！大佳河濱「5萬盆向日葵花海」大爆發 金黃盛況免費拍到11月底

超美的！大佳河濱花海第一波強勢來襲，金黃「向日葵」大爆發，一眼望去超壯觀，但如此盛大美景僅為前奏，預計陸續將有...

全台最狂80元吃到飽！慈善等級「超佛無名自助早午餐」吃得到酥皮濃湯、法式吐司 怕老闆「被吃垮」網友發聲了

太佛了！隱身北市北投的「無名早午餐吃到飽」只要80元銅板價，各式中西餐點無限取用，就連酥皮濃湯、義大利麵等西式美味都吃得到，佛到令不少網友為老闆擔心「會不會虧錢」。

木頭玩具超好玩！　全台最大木質遊樂場域，全家大小體驗中學習

眾所矚目的裕隆城風光開幕，其中佔地1萬9千坪的「誠品生活新店」結合誠品書店、誠品知味、誠品文具、誠品生活文創平台，打造食、衣、住、行、育、樂全方位的生活體驗，戶外更有7,000多坪的綠湖生態公園，希望營造適合闔家大小遊憩的宜居城市縮影。除了4樓的兒童書店規劃親子共讀「探索小學校」，引進科技共學讀本外；5樓的木育森林及3樓的史萊姆怪獸星球也很適合親子同樂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。