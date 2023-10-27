好評不斷！再加碼「八里城市沙雕展」延長至11/12
【旅奇傳媒/編輯部報導】由新北市政府高灘地工程管理處舉辦的「2023八里城市沙雕展」自開展迄今，吸引了許多國內、外遊客前往參觀，驚嘆連連，直呼不可思議的沙雕藝術創作展現。造訪的旅客均希望能夠展延，讓更多人欣賞神奇瑰麗的大地藝術，因此2023八里城市沙雕展將延期至11/12止，讓更多遊客可以前來觀賞。
因展期成效良好，除了遊客之外，在地商家也強烈反應希望展期延長，水灣餐廳、福容大飯店淡水漁人碼頭及在地商家也共襄盛舉，認養「2023八里城市沙雕展」，共同合作推廣城市沙雕藝術，提升八里觀光經濟效益，讓遊人感受八里左岸魅力，在水岸悠活氛圍中，一同欣賞精彩的沙雕奇景所帶來的視覺盛宴。
▲騰雲駕霧的青龍。 圖：新北市政府水利局／提供
遊客表示八里城市沙雕展除了作品創意與精湛雕工外，最為重要的是提供了最佳的觀賞環境，有設置無障礙步道，可供輪椅、手推車等行進參觀，讓身心障礙朋友們也可輕鬆觀展，同時是全家出遊可選擇的景點，一家老小都能玩得心滿意足。
秋風帶來涼意，適宜出外遊悠，本屆八里城市沙雕展延至11/12止，可把握這段期間全家出遊，拍下唯美的、留念的八里水岸風情印記。
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