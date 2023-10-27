好評不斷！再加碼「八里城市沙雕展」延長至11/12

眾所矚目的裕隆城風光開幕，其中佔地1萬9千坪的「誠品生活新店」結合誠品書店、誠品知味、誠品文具、誠品生活文創平台，打造食、衣、住、行、育、樂全方位的生活體驗，戶外更有7,000多坪的綠湖生態公園，希望營造適合闔家大小遊憩的宜居城市縮影。除了4樓的兒童書店規劃親子共讀「探索小學校」，引進科技共學讀本外；5樓的木育森林及3樓的史萊姆怪獸星球也很適合親子同樂。

2023-10-19 09:01