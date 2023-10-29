基隆港都海鮮推薦！鮮味紅燒鯊魚焿、Q彈蒜味中卷人氣必點

坐落基隆港邊的【廣海食堂】已在地經營21年，為一間傳統的台式海鮮餐廳，年少時期便習得一身好手藝的老闆親自設計店裡的菜色，並堅持選用當日現撈的漁貨，為的就是要讓客人品嚐到基隆當令的新鮮滋味。

這裡除了是老客戶來基隆的首選美味以外，也是團客出遊必指名的熱門餐廳，舉凡三杯、熱炒、鮮魚、碳烤、涼拌冷盤等多種不同的風味都可以在這裡吃得到，點上幾道菜再啜飲幾口，與朋友、家人在此相約，盡情暢聊便再好不過。

▲可以自由取用的飲料櫃。

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

紅燒鯊魚焿

為店內的招牌得獎料理，選用新鮮現抓、重達三斤的鯊魚肉，用紅糟醬、高粱酒、五香粉等多種醃料徹底去除魚肉的腥味，經過油炸後再加入由白菜與黑、白醬油勾芡的羹湯裡，將香酥外表的魚肉咬下便可以嚐到裡頭細緻紮實的口感，店家以酥炸的方法保留了魚肉的鮮甜，大海的滿滿鮮味躍然眼前。

蒜味中卷

將中卷以五味粉醃製入味後再下鍋油炸到酥脆，最後淋上自製的蒜蓉醬，裹著酥薄麵衣的中卷吃起來Q彈有嚼勁，蒜頭香氣與酸甜醬汁絕妙融合，將美味層次更加提升。

蔥燒錢鰻

店家嚴選3斤以上的台灣品種鰻魚，採現點現殺、先炸後炒的方式讓魚肉緊緊吸附蔥燒的味道，鰻魚表皮Q軟帶有豐富的膠質，魚肉軟滑鮮嫩，口感軟綿非常適合下飯。

和風松板豬

香脆松阪豬與酸甜滋味和風醬的清爽組合，裡頭含有美生菜、蘋果、洋蔥等多樣配料，可以當作開胃菜享用，在炎熱的夏天來上一盤清爽又解膩。

毛豆鮮蝦仁

店家將現拔去殼的厚實蝦肉以先炸後炒的方式料理，毛豆的清香配上蝦仁的鮮酥使整體脆彈可口，不僅美味又含有豐富營養，是一道台式經典的家常菜。

除了上述的美味餐點，店家也推薦大家嘗試筊白筍、炸白帶魚、白斬雞等人氣必點料理，老闆將師傳的手藝繼續堅持，變出多道具有特色的美味餐點，下回來到基隆時，別忘了把【廣海食堂】納入美食口袋名單內。





廣海食堂

店家地址：基隆市中正區信三路10號

店家電話：0224256639

營業時間：11:00-14:00，17:00-22:00





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