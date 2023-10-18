小心！裕隆城「磁磚脫落」險砸情侶檔 當事者曝7秒影片：當下真的很可怕
太可怕！有位匿名網友於Dcard發文，以「差點死在新店裕隆城」為題，表示與男友至新店裕隆城一樓的大兔兔裝置拍照，邊聊天邊走進商場時，一聲超大巨響從四周傳來，甚至伴隨輕微的地板震動，沒想到竟是樓上牆邊的磚頭硬生生砸在地板上斷成幾截，驚險過程吸引網友討論。
一名網友於本月15日在Dcard發文，敘述在新店裕隆城遇到的驚險經歷，該網友表示「我們邊聊天邊牽著手往旁邊走時，ㄅㄥˋ！超大一聲巨響從我們周圍傳來，伴隨著地板微微的震動」、「正當我們疑惑時，轉頭往後看，樓上牆邊的一塊磚頭直接硬生生砸在地板上斷成幾截」，令原PO驚道「我們剛剛如果走得稍微慢一點，新聞標題不是天人永隔，就是情侶在新開幕的百貨被砸死」，雖然逃過一劫，但仍讓人心有餘悸。
貼文曝光後，不少網友也回應「還好沒有人被砸中，整個一樓有很多那個裝飾紅磚耶！沒有趕快補強跟給個說明的話，誰敢經過那裡」、「真的很可怕！出門在哪都不能安心了，室內、室外，還要注意前後左右上面跟地板」、「看起來是小磁磚，不過人沒事就好～平常走在路上還是要多注意」等。
原文出處：https://www.dcard.tw/f/mood/p/253580017?cid=8DEDD970-98E8-428B-B568-B7CD5ECA15ED
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