一起支持彩虹！台北喜來登泰餐廳打卡85折，滿額再送1980元

一年一度的同志驕傲月來了！作為長期支持LGBTQ的「台北喜來登酒店」今年再度為愛喝采！將於10月16日至11月10日的日期，提供旗下SUKHOTHAI泰式餐廳以「驕傲泰魅」為主題的料理，包含宮廷甜點、多彩冰品和獨特調酒等。活動期間拍照打卡，即可享用餐點85折。而消費滿特定金額時，還會贈送法國香水學院的「DQNN東區暖男」香水組，以十二星座守護神為靈感的個性化香氛，一定要收藏！

圖／台北喜來登大飯店提供

今年，活動也是首次與台北五大知名彩虹酒吧包含Fairy、Locker Room、Taboo Club等合作，只需在餐廳消費滿三千元或在合作酒吧享用特定金額消費，即可免費兌換泰式風味茶或各店特色調酒，可以盡情享受絢麗的夜晚。

圖／台北喜來登大飯店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

而此次喜來登活動主軸「SUKHOTHAI泰式餐廳」推出的彩虹料理，其實是由泰籍主廚Chef Jimmy精心策劃，以「Show Love」為主題，獨立創作了四款正宗泰式甜點和特色飲品，包含「繽紛泰魅」強調用泰奶脆糖烤布丁、椰奶綠豆糕和彩色甜米粿等；「泰冰爽」則使用泰奶、椰香和芒果三色手工冰淇淋，搭配香蘭葉粉條、波羅蜜、亞達子等七彩配料。其他還有以水果奶昔為主的「Pinky Barbie」，漸層視覺與水果風味一定要試試。

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

不僅如此，SUKHOTHAI泰式餐廳更推出慶祝活動。首先活動一是「品嚐彩虹甜點並拍照打卡，然後在Facebook或Instagram @SheratonGrandTaipei分享」即可享受平日8折和週末85折的折扣優惠；第二個活動是SUKHOTHAI與台北五家知名彩虹酒吧Wonder Bar、Taboo Club、Fairy、Locker Room、壹樓．台北壹號店合作，共同慶祝彩虹驕傲。只需在餐廳消費滿3,000元或在上述酒吧達到活動門檻，即可獲贈「彩虹跑吧券」，可免費兌換餐廳的泰式風味茶或各酒吧的特色酒，盡情享受繽紛的夜晚；最後，第三個活動是SUKHOTHAI與法國GIP格拉斯香水學院高級調香師合作，共同打造精品香氛品牌「DQNN東區暖男」。該品牌擁有超過3000種香氛精華，使用高品質的法國工藝和原料，打造台灣專屬的亞洲香氛。活動期間在SUKHOTHAI餐廳消費滿6,000元，即可獲贈品牌最受歡迎的「守護星座香水-探索銀盒」ㄧ組（價值1,980元）。諸多彩虹專屬好康，可以揪團衝了啦！

圖／台北喜來登大飯店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北喜來登SUKHOTHAI「驕傲泰魅」彩虹驕傲月

● 活動時間：10月16日至11月10日

● 餐廳營業：午餐11:30-14:00晚餐18:00-21:00

● 活動內容：

＊活動一：點用彩虹甜點拍照上傳@SheratonGrandTaipei，可享用餐平日8折、假日85折。

＊活動二：消費達3,000元贈「彩虹跑吧券」，憑券可於餐廳或任一合作酒吧，兌換免費飲品。

＊活動三：消費達6,000元贈「DQNN東區暖男」探索銀盒乙組(價值1,980元)。

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