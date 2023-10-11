最吸睛的台北玩法！ 2023台北「最強私房景點」 萬人票選TOP 20出爐

愛逛捷運中山站挖寶的人又多了一個地方可以逛逛囉！由日本Juice公司推出的快閃店品牌「0%」，從澀谷店延伸至廣島、札幌及池袋，現在來到台灣囉！選擇在落腳在赤峰街，第一波帶來的品牌，是由風靡台日韓三地的「吉伊卡哇（ちいかわ」作者創作的全角色週邊「nagano market」，從玩偶吊飾、面紙架、到實用性滿滿的毛毯與日式土鍋等各式各樣的週邊商品，將展售到11/5止，都在等人來把它們帶回家，粉絲們還不快出發！

2023-10-09 16:31