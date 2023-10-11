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最吸睛的台北玩法！ 2023台北「最強私房景點」 萬人票選TOP 20出爐

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖／投稿民眾「Angus Luo」、臺北旅遊網提供
圖／投稿民眾「Angus Luo」、臺北旅遊網提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2023臺北最強20大私房景點票選結果出爐！由臺北市政府觀光傳播局辦理的「臺北私房景點總點名」活動，共選出20件優勝景點；其中，「夜間景點」項目第一名為暑期「大稻埕夏日節煙火」，獲得超高人氣，另「藝術人文」第一名為「國立故宮博物院」；「綠色樂活」主題由擁有人間仙境般景色的「小隱潭瀑布」拔得頭籌；「親子共遊」主題則為「兒童新樂園」，是親子出遊好去處。

藝術人文主題第一名－國立故宮博物院。　圖：臺北旅遊網／來源
藝術人文主題第一名－國立故宮博物院。　圖：臺北旅遊網／來源

▲綠色樂活主題第一名－小隱潭瀑布。　圖：投稿民眾／提供
▲綠色樂活主題第一名－小隱潭瀑布。　圖：投稿民眾／提供

觀傳局表示，臺北私房景點票選活動歷時2個半月，第一階段「投稿募集」於6/20-7/19進行，廣邀旅遊達人及在地民眾投稿，推薦私房景點並結合周邊食、宿、遊、購，規劃出吸睛的臺北玩法，最終募集179件精彩遊程。

▲親子共遊主題第一名－兒童新樂園。　圖：臺北旅遊網／來源
▲親子共遊主題第一名－兒童新樂園。　圖：臺北旅遊網／來源

觀傳局進一步說，第二階段開放民眾票選，自8/10-9/10止，共吸引超過3萬8千多人次參與，在「藝術人文」、「綠色樂活」、「親子共遊」、「夜間景點」四大主題中，為喜愛的景點遊程投票推薦。票選依四大主題的投稿件數比例，設定決選景點數量，包含「藝術人文」、「綠色樂活」主題各取7件優勝作品，「親子共遊」及「夜間景點」主題則各取3件優勝作品，共計20件。

▲夜間景點主題第一名－大稻埕夏日節煙火。　圖：投稿民眾「Angus Luo」／提供
▲夜間景點主題第一名－大稻埕夏日節煙火。　圖：投稿民眾「Angus Luo」／提供

其中，大稻埕、北投溫泉博物館、陽明山、臺北市立動物園等知名景點深受青睞，有多位民眾投稿推薦，網路票選也獲得高人氣；而前20大優勝稿件景點中，除了有著名北市經典景點，如故宮博物院、北投溫泉博物館外，也有受年輕族群喜愛的特色私房景點，包含心中山線形公園、臺灣文學基地等。

本次活動除推廣臺北許多值得一去的景點外，也希望藉由活動的討論，帶動臺北的觀光人潮、活絡商圈，無論是喜歡看夜景、親子出遊、陶冶性情或親近大自然，都能在臺北獲得滿足。 「臺北私房景點總點名」活動官網：https://www.taipeitravel2023.com/

◉ 藝術人文類（共65作品，入選7件）

 景點 1：國立故宮博物院

 景點 2：心中山線形公園

 景點 3：圓山大飯店

 景點 4：大稻埕迪化街商圈

 景點 5：北投溫泉博物館

 景點 6：國立中正紀念堂

 景點 7：臺灣文學基地

◉ 綠色樂活類（共63作品，入選7件）

 景點 1：小隱潭瀑布

 景點 2：臺北市立動物園「動物行為學院」

 景點 3：七星山

 景點 4：關渡自然公園

 景點 5：山水綠生態公園

 景點 6：竹子湖

 景點 7：古亭河濱公園

◉ 親子共遊類（共29作品，入選3件）

 景點 1：兒童新樂園

 景點 2：臺北市立動物園

 景點 3：臺北市立動物園「大貓熊館」

◉ 夜間景點類（共22作品，入選3件）

 景點 1：大稻埕夏日節煙火

 景點 2：碧山巖百萬夜景

 景點 3：碧山巖開漳聖王廟夜景 

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私房景點 公園 動物園

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