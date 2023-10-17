新北座位數最多影城！打造多元育樂中心，享受4K IMAX震撼體驗
【圖／文：行遍天下】
「威秀影城」正式進駐新店裕隆城！一口氣打造14座影廳、提供近2,400個座位，成為新北座位數最多的影廳，讓大新店居民看電影更方便快速。專為忠實影迷打造高規格的4K雷射IMAX影廳，銀幕寬21.4公尺、高11.6公尺，享受超極致；其他13座影廳同樣搭載雷射投影功能，營造身歷其境的觀影感受。
由於影廳數量多、放映電影相對多，觀眾可以一部接著一部觀賞，盡情享受影城的豪華設備及無與倫比的聲光音效，為了慶祝影城開幕，只要觀賞二部限定IMAX電影，即可獲得「IMAX電影票」乙張，有機會與藝人互動、獲贈好禮。
威秀影城與威秀商場，位於新店裕隆城的六、七樓，其中七樓串聯威秀影城的售票大廳和影廳出入口，偌大的威秀商場引進15家超人氣的獨立餐廳，各自擁有舒適用餐空間，包括米其林一星的「添好運港式料理」、迴轉壽司第一品牌「藏壽司」、日本天丼金賞獎「天吉屋」、義式料理龍頭「貝里尼」及「熱浪島南洋蔬食茶堂」等等。此外，日式鞋類品牌「ABC MART」也在此設立大台北南區旗艦概念店；威秀商場七樓則引進全台最大親子娛樂品牌「湯姆熊歡樂世界」以及廣達上百坪的「原岩攀岩館」，讓商場成為親子共遊的最佳選擇。
景點資訊
新店裕隆城-威秀影城
地址：新北市新店區中興路三段70號 裕隆城6∼7F
電話：02-8911-5221
備註：場次查詢，影城隔週電影新場次公布於每週三中午12:00∼下午18:00。為體貼更多消費者，影城設有無障礙廁所、停車位和專屬座位。
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