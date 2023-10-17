新北座位數最多影城！打造多元育樂中心，享受4K IMAX震撼體驗

【圖／文：行遍天下】

「威秀影城」正式進駐新店裕隆城！一口氣打造14座影廳、提供近2,400個座位，成為新北座位數最多的影廳，讓大新店居民看電影更方便快速。專為忠實影迷打造高規格的4K雷射IMAX影廳，銀幕寬21.4公尺、高11.6公尺，享受超極致；其他13座影廳同樣搭載雷射投影功能，營造身歷其境的觀影感受。

▲新店裕隆城的威秀影城打造4K雷射IMAX影廳，不僅是電影院，也是享受美食和遊戲的多元娛樂中心。

▲威秀影城除了4K雷射IMAX影廳，其他13座影廳也搭載雷射投影。

由於影廳數量多、放映電影相對多，觀眾可以一部接著一部觀賞，盡情享受影城的豪華設備及無與倫比的聲光音效，為了慶祝影城開幕，只要觀賞二部限定IMAX電影，即可獲得「IMAX電影票」乙張，有機會與藝人互動、獲贈好禮。

威秀影城與威秀商場，位於新店裕隆城的六、七樓，其中七樓串聯威秀影城的售票大廳和影廳出入口，偌大的威秀商場引進15家超人氣的獨立餐廳，各自擁有舒適用餐空間，包括米其林一星的「添好運港式料理」、迴轉壽司第一品牌「藏壽司」、日本天丼金賞獎「天吉屋」、義式料理龍頭「貝里尼」及「熱浪島南洋蔬食茶堂」等等。此外，日式鞋類品牌「ABC MART」也在此設立大台北南區旗艦概念店；威秀商場七樓則引進全台最大親子娛樂品牌「湯姆熊歡樂世界」以及廣達上百坪的「原岩攀岩館」，讓商場成為親子共遊的最佳選擇。

▲在童話風情的威秀商場享受打卡與美食之樂。





景點資訊

新店裕隆城-威秀影城

地址：新北市新店區中興路三段70號 裕隆城6∼7F

電話：02-8911-5221

網址：www.vscinemas.com.tw/vsweb

備註：場次查詢，影城隔週電影新場次公布於每週三中午12:00∼下午18:00。為體貼更多消費者，影城設有無障礙廁所、停車位和專屬座位。





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