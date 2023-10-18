新店秒殺漢堡排！熱門排隊漢堡排「Jimmy on the road」溫泉蛋＋厚實肉排一吃過癮

前陣子因為朋友推薦才知道原來新店也有那麼好吃的漢堡排「Jimmy on the road 居米先生在路上」，使用台灣溫體牛與溫體豬製作的漢堡排，可以線上預約，但是不好訂，容易秒殺，上午十一點半開始營業，提早一小時去排隊還有機會吃到，吃到的難度應該有比日本開來的「挽肉と米」低一點，早點來就可以預約當日的用餐時段喔！

居米先生在路上 訂位

居米先生在路上開放線上訂位，一個人來用餐，其實沒那麼難訂，臨時查一人位，都還有剩餘座位。沒有訂到位也沒關係，現場排隊預約當日的時段，這次十點半來排隊，就排到了第一輪11:30的用餐時段，每一個時段都會留下五個位子提供現場排隊的人登記喔！

居米先生在路上 位置

居米先生在路上位在永華街上，開車來的話可以停在附近的寶橋停車場，離最近開幕的誠品生活裕隆城也不遠。

居米先生在路上 環境

記得居米先生還沒開幾個月，用餐環境都還是新新的，餐廳裡的座位都是吧台座位區，入座前先到售票機買餐券，入座後再把一張券交給工作人員，三種醬料在桌上，吃的時候工作人員會介紹要怎麼吃，桌上的小本本是菜單，也有介紹漢堡排的吃法。

居米先生在路上 菜單

目前的主餐只有兩種，牛肉漢堡排跟豬肉漢堡排，另外有甜點布丁跟飲料可以選擇。登記候位跟網路訂位的時候就要選擇餐點了，牛肉聽說很快就賣完，很熱門耶！

等待餐點期間，先上了米果跟麥茶。

居米先生在路上 餐點

牛肉漢堡排＆豬肉漢堡排

主餐是固定的，花蓮的芋香米、溫泉蛋、烤時蔬跟清湯，飯、湯、溫泉蛋都可以免費再續一次，白飯真的很好吃。漢堡排底下會有炭火保溫，吃法先吃原味漢堡排，吃比較鹹的可以再淋上桌上的醬油，不過個人覺得單吃味道就很夠。

三個醬料罐中分別有特製蔥油、堅果辣椒以及梅子醃大根，醃大根真的很優秀耶，酸酸甜甜的，口感好脆，兩個人就吃掉一罐醃蘿蔔，搭配起來清爽開胃又解膩。

豬牛各點一份跟朋友一起分，兩種口味的漢堡排味道不太一樣，豬肉口感比較扎實，牛肉比較鬆，烤起來的味道也比較香，兩種比較起來，個人比較喜歡豬肉漢堡排的口感，吃到一半再把溫泉蛋放上去攪一攪，口感更溫醇。

朋友用的溫泉蛋比較美一點，要拍照的記得先在漢堡排上挖個小洞，再把溫泉倒倒進去比較穩。

焦糖布丁

布丁口感比較扎實，肉眼可見真材實料香草籽，焦糖味道很濃厚，口感也很厚，算好吃。

想吃居米先生的漢堡排的話，當天排隊是還有機會，不像挽肉と米難度那麼高，整體來說價格合理，味道也好，重點是服務很棒，早早去排隊值得，下次有吃過挽肉と米再來比較味道嚕！

居米先生在路上

地址：新北市新店區永華街31號

營業時間：11:30～18:30 六日公休

網路訂位

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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