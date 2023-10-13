想擁有美美的證件照嗎？社會新鮮人必拍，5間台北韓式證件照推薦

1. CHUN3 春山相館

圖：CHUN3 春山相館/七分之二的探索

🏠地址：台北市中山區中山北路二段45巷7號1F（晶華酒店旁）

☎️電話：0225237333

🕰營業時間：10:00-19:00，主要為預約制，現場如有時段，可現場拍攝





CHUN3 春山相館是從台中起家的韓式證件照像館，台北店位於晶華飯店旁，距離捷運中山站步行約 6 分鐘。店內提供純拍照、含妝髮韓式證件照、履歷照、全身或半身韓式形象照等服務。





一踏進春山相館就看到整排開放式化妝台，非常有明星感。館內也有提供韓式西裝可換，除了基本色，還有淺綠色、甚至紫色可選！拍攝完畢等待一小時後，當天即可獲得精修韓式大頭照一組，電子檔也會在確認後當場寄到信箱。整體而言，這間台北韓式證件照從店面設計、照片成品，到包裝設計都韓味滿滿。





2. 好時有影

圖：好時有影/七分之二的探索

🏠公館台大店：台北市中正區汀州路三段160巷3號5樓之2

🏠中山店：台北市中山區南京東路一段86號11樓

☎️電話：0227092224

🕰營業時間：09:00-21:00，預約制，詳情請見粉專





好時有影 Golden Years 攝影工作室目前有中山店、公館台大店兩間分店，提供韓式證件照、學士證件照、韓式形象照、個人和朋友的寫真照及畢業照等豐富服務。其中公館台大店工作室簡潔明亮，提供免費基本色系的西裝外套、襯衫及學士袍，也有妝髮師提供服務。





拍攝過程中，攝影師會透過照片確認客人需求，並針對照片修圖進行討論。拍攝後一週內會收到 Email，電子檔包含原圖與修圖後的照片，成品照片精美細緻。整體來說，好時有影價格親民、專業度也不錯，CP 值很高！推薦在時間上比較充裕的顧客來體驗。





3. SayHo

圖：SayHo/七分之二的探索

🏠地址：新北市三重區重新路一段126號11樓

🕰營業時間：週一至週五 09:00-21:00，週末 09:00-17:00





SayHo 位於三重區的捷運台北橋站共構大樓內，出站馬上就可以看到。店內提供多種拍攝服務，包括韓式證件照、形象照、個人、或求職照寫真等。照相館環境簡潔，即使沒有過多裝潢，但乾淨清爽、空氣有香氛，令人感覺愉快。





現場提供妝髮服務，也備有拋棄式刮鬍刀。另外，攝影師也會在拍攝前會測光，使用圓弧形反光板讓臉部每個角度均勻受光，讓膚色呈現更正確，非常貼心。最棒的是，SayHo 修圖速度快，若是身分證或護照照片大約 30 分鐘內可以取件，算是一間兼具品質和速度的台北韓式照相館。





4. stylelab 風格自造所

圖：tylelab 風格自造所/七分之二的探索

🏠地址：台北市大安區光復南路260巷37之1號2樓

☎️電話：02-8771-3028

🕰營業時間：11:00-20:00





Stylelab 風格自造所距國父紀念館站走路約 2 分鐘，提供多種拍攝服務，包括韓式證件照、形象照和全家福、動態錄影等。現場有化妝師提供專業妝髮服務，也有服裝可以使用。若選擇精緻韓式證件照，加上前置化妝，拍攝約 5~10 分鐘，全程不到一小時就可以完成。





整體來說，Stylelab 風格自造所的體驗非常流暢，每個階段都有專人處理，從接待區到梳化、修圖，流程清楚不複雜。另外，拍攝後 3 小時內店家就會寄出精修電子檔，定稿後 1 小時就能沖印取件。推薦給想要拍出精緻韓式妝髮證件照，但又不想花費太長時間的顧客來體驗！





5. 光美攝影

圖：光美攝影/七分之二的探索

🏠地址：台北市內湖區康寧路一段52號

☎️電話：02-2790-5038

🕰營業時間：週一至週六 10:00-12:00，13:00-20:00，週日公休





光美攝影位於內湖區的熱鬧的康寧路商圈，從捷運內湖站走路 7 分鐘。提供韓式證件照、形象照、個人或寵物寫真照等，需透過臉書預約。館內攝步調迅速，攝影師會快速拍攝約五六張照片，讓顧客挑選一張精修。





若是選擇當天取件，拍攝完畢後只需等約一小時。特別的是，顧客可自行勾選是否要修圖和修圖方向，像是想要把眼睛調大、把臉調小等。雖然光美攝影沒有提供妝髮服務，但是店家地理位置超讚、服務親切，整個拍攝流程也很快速。推薦給想要快速拿到證件照的人前來體驗！





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