秋日豐美盛宴！新北最高自助餐廳「50樓Cafe」海陸鮮鋒 天使紅蝦、現流海魚登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】揮別酷熱夏季，迎來讓人食慾大開的秋高氣爽時節，新北最高的「50樓 Cafe 自助餐廳」10/6-11/16推出「海陸鮮鋒」活動，以秋天最當令肥美的天使紅蝦、梭子蟹、現流海魚等海鮮為主打，結合多道主廚特製、首度登場的特色佳餚，讓賓客在高樓美景中，盡享秋日豐美盛宴。

▲中西式熱食海陸齊發，如：爐烤美國牛肉、新加坡辣炒螃蟹配小饅頭、經典牧羊人派、英式炸魚和薯條、香料嫩雞佐柳橙莎莎。 圖：50樓 Cafe／提供

為讓顧客盡情品嚐珍鮮海味，冰鎮區有多款生猛海鮮可無限享用，蒸籠區更天天推出阿根廷天使紅蝦，個頭碩大，肉質鮮甜，外加秋天必吃的梭子蟹、三點蟹、牛蹄蟹，以及每日從北海岸現撈直送的魚種，如午仔、盤仔、黃雞、竹筴、小白鯧、銅鏡、港瓜、白北等，蒸籠區魚蟹品項將視每天到貨情形各別供應2至3種。各式海鮮以清蒸方式呈現最新鮮的海味，也可搭配薑醋汁、泰式海鮮醬、酸辣美乃滋等，保證讓人吮指回味。

▲開胃料理啟人食欲，如：炸蝦花壽司、和風橙醋海鮮沙拉、龍蝦沙拉手卷、日式南蠻漬雞肉、鮪魚柚子肉佐胡椒油醋。 圖：50樓 Cafe／提供

50樓 Cafe 主廚楊能沛表示，供應生魚片、手捲、壽司的日料區一向是高人氣餐檯，這次每天會有5至6種生魚片、3種握壽司，再加碼「炸蝦花壽司」及「龍蝦沙拉手卷」，其中炸蝦花壽司是將整隻炸蝦包裹在海苔、醋飯中，點綴自製蝦卵美乃滋，香氣四溢、入口層次豐富；開胃菜的冷盤料理也推陳出新，鮪魚柚子肉佐胡椒油醋、日式南蠻漬雞肉、和風橙醋海鮮沙拉、南洋柚子雞胸沙拉各有海陸滋味又清爽開胃！

中西熱食更是海陸齊發，除了每天現製、鮮嫩多汁的「爐烤美國牛肉」和「香料嫩雞佐柳橙莎莎」、「英式炸魚和薯條」，還有新加坡知名料理「辣炒螃蟹配小饅頭」，主廚楊能沛選用泰式辣椒膏，加入番茄醬、三花奶水平衡辣度，並與螃蟹一同燴煮至收汁，蟹肉辣中帶甜，美味醬汁用酥炸的小饅頭沾食，也很涮嘴。

源自於英格蘭的「經典牧羊人派」，內餡大多使用牛絞肉添加洋蔥、紅蘿蔔、番茄等蔬菜燉煮，表層再鋪滿洋芋泥烘烤上色，主廚則改用牛肉塊，即使久燉，仍能明顯吃出肉的口感，香味也更濃郁。

▲多款甜點全新亮相，如：草莓慕斯彩虹杯、白巧克力檸檬塔、粉紅提拉米蘇和柚香巧克力慕斯。 圖：50樓 Cafe／提供

飽嚐各款美食後，當然不能錯過甜點區的精緻糕點。全新上架的粉紅提拉米蘇、草莓慕斯彩虹杯、白巧克力檸檬塔、柚香巧克力慕斯，外型精巧吸睛、滋味香甜美妙，其他還有琳琅滿目的焦糖泡芙、百香檸檬蛋糕、紅茶凍奶酪、巧克力櫻桃蛋糕，加上液態氮冰淇淋、Eliubis 霜淇淋、哈根達斯冰淇淋多種口味選擇，絕對能讓饕客開懷大啖！

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